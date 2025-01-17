Россия перебросила на Запорожье дополнительные силы Росгвардии: в ЦОС объяснили цель

Россияне на временно оккупированных территориях пытаются обезопасить себя. Они усиливают меры для противодействия "диверсантам".

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне увеличили количество проверок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Прибыли дополнительные силы

Кроме этого, на подконтрольной врагу территории ограничили свободное передвижение местного населения.

К примеру, россияне увеличили количество блокпостов в населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения. Также в регионе увеличилось количество представителей росгвардии. Именно они проводят выборочные проверки.

Противник боится, что информацию об их размещении в жилых кварталах передадут Силам обороны.

В то же время подчеркиваем безопасность жителей временно оккупированной Васильевки,

– говорится в сообщении.

В ЦНС призвали по возможности покинуть громаду на период возможного обострения боевых действий.

Ранее писали, что во временно оккупированной Васильевке Запорожской области, вероятно, поразили пункт базирования россиян, расположенный в подвале трехэтажного здания. Партизаны опубликовали видео изнутри здания, на котором видно руины и личные вещи оккупантов. Потери врага пока неизвестны.