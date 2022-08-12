Удары из "Градов", обстрелы ЗАЭС и взрывы в Мелитополе: происходящее на Запорожье

Ситуация в Запорожской области до сих пор напряженная – оккупанты продолжают обстреливать ЗАЭС, а также из "Градов" бьют по Никополю. Что происходит в Запорожье по состоянию на 12 августа – читайте в статье.

Боевые действия в Запорожской области за сутки

Об этом 24 каналу рассказал журналист из Запорожья. Он подчеркнул, что в течение суток боевые действия в Запорожской области не прекращались.

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По его словам, ночью 12 августа было хорошо слышно нашу артиллерию, накрывавшую россиян на территории области.

ВСУ захватили танк оккупантов с бурятом. Журналист сообщил, что бойцы полка "Азов", воюющие в Запорожской области, взяли трофейный танк Т-72 врага и внутри нашли живого бурята, который там скрывался. Тот закрылся в танке, но наши ребята увезли танк и сдали оккупанта работникам СБУ.

Однако за минувшие сутки враг снова обстрелял несколько населенных пунктов в Запорожской области:

Преображенка,

Юрковка,

Мельник,

Орехов.

Там россияне разрушили объекты гражданской инфраструктуры.

Однако, к счастью, с оккупированной территории Запорожской области удалось эвакуировать больше людей. Известно, что за минувшие сутки линию разграничения пересекли около 2050 человек, хотя обычно россияне выпускали лишь около 1,5 тысяч украинцев.

Авианалет россиян на линии фронта

Корреспондент сообщил, что в течение суток снова был авиационный налет на поселок Малые Щербаки.

Там проходит линия фронта и там часто бомбят российские летчики. Иногда их там сбивают наши военные. Так, несколько дней назад в Запорожской области ВСУ сбили самолет СУ-25. Это сделал срочник Нацгвардии,

– заметил он.

По оккупантам, обстреливающим Никополь, прилетела наша артиллерия

Также оккупанты продолжают из "Градов" обстреливать с территории ЗАЭС Никополь. Но наши артиллеристы время от времени их там находят.

"Надо объяснить, что они стреляют не с самой атомной станции, там есть села – Водяное, Каменка-Днестровская и другие населенные пункты. Они туда где-то в 10 километрах от ЗАЭС заезжают и оттуда стреляют через Каховское водохранилище", – ответил корреспондент.

Но недавно россияне начали стрелять с позиции ближе – возле Энергодара из села Днепровка. И за это захватчики поплатились – местные говорят, что по меньшей мере один "Град" сожгла наша артиллерия, также убило 3 оккупанта и много раненых.

Взрывы в Мелитополе и Бердянске

Журналист говорит, что в Мелитополе местные партизаны не дают покоя россиянам. Там каждый день что-то взрывается.

Так, очередной взрыв прогремел 12 августа возле спортклуба, принадлежащего местному коллаборанту. Там пострадал коллаборант, возглавлявший телевизионную компанию у предателя Балицкого.

Сейчас он делает разные телесюжеты о жизни в оккупированном Мелитополе и пропагандирует проведение псевдореферендума на Запорожье. Вероятно, он еще долго не сможет сидеть, потому что получил повреждение задней части тела,

– заверил корреспондент.

Также в Бердянске были взрывы. Кажется, что там оккупанты снова начали разминировать затопленный десантный корабль "Саратов", который давно там лежит. Они извлекают из него боеприпасы и взрывают их.

Обстрелы на Запорожской АЭС

За прошедшие сутки на Запорожской АЭС было горячо, оккупанты пытались создать там "нервную атмосферу" перед заседанием Совета безопасности ООН.

Они взрывали там все, что угодно, обстреляли из минометов даже пожарную часть, где работают украинские спасатели, сознательно оставшиеся в оккупации, чтобы следить за станцией,

– объяснил корреспондент.

Оккупанты очень повредили строение, там возник пожар и наши спасатели пытались все потушить.

За прошедшие сутки генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь по ЗАЭС

и возле нее, а также полностью демилитаризовать периметр вокруг атомной электростанции.

Журналист считает, что оккупанты не смогут взорвать Запорожскую АЭС.

Взорвать станцию – это будет означать, что все их войска на Юге умрут от лучевой болезни. Единственное, чем могут воспользоваться враги на ЗАЭС, это запугать весь мир и Украину. И это они сейчас делают, но не нужно этого бояться,

– заверил он.

Ситуация на Запорожской АЭС: главное

11 августа российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Всего зафиксировано 10 "прилетов". Пока там ситуация контролируемая, радиационный фон на ЗАЭС в пределах нормы.

Известно, что оккупанты заминировали некоторые участки Запорожской АЭС и угрожают ее взорвать. Кроме того, с начала августа они уже несколько раз обстреливали территорию станции.

Тем временем в россии нагло лгут, что станцию обстреливают Вооруженные Силы Украины. Более того, там даже решили созвать по этому поводу заседание Совбеза ООН, заявив, что эта тема "заслуживает предвзятого разговора с коллегами по Совбезу".

Журналист рассказал о ситуации в Запорожской области: видео