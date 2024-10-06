Какие действия ВСУ позволят остановить дальнейшее продвижение россиян после Угледара

После ухода ВСУ из Угледара враг может продолжать продвижение в Донецкой области. Поэтому украинским силам нужно принять необходимые меры, чтобы сдержать движение вражеских сил.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев, отметив, что сейчас россияне перегруппировывают свои силы после боев за Угледар. Поэтому украинские защитники имеют определенное время для того, чтобы подготовиться к дальнейшему продвижению противника.

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Это будет довольно большая проблема

Россияне, зайдя в Угледар, должны двигаться дальше. За городом расположено достаточно открытое пространство. Это дает плюсы и минусы как украинским силам, так и врагу.

По открытому пространству трудно наступать. Чтобы доехать километров семь до предполагаемой линии, где может обороняться ВСУ, – в районе Богоявленки, Новоукраинки, – нужно определенное время,

– отметил военный аналитик.

Россияне сейчас взяли паузу, чтобы перегруппироваться, поэтому, по его мнению, у украинских сил есть время, чтобы подготовить оборону.

Минус открытого пространства в том, что там нет естественных преград или крупных населенных пунктов, за которые можно было бы зацепиться для обороны. Это накладывает особую ответственность на украинских инженеров, которым нужно построить серьезные укрепления, чтобы там могли находиться те, кто обороняется. А также, в частности, создать минные поля, чтобы россияне не имели возможности прорываться дальше, даже с помощью пехотных штурмов,

– объяснил он.

Сейчас украинскому командованию, по его мнению, нужно обратить особое внимание на этот участок фронта. Если нет, то там есть угроза достаточно серьезного продвижения россиян.

Тогда российские военные смогут давить на Большую Новоселку, а также Курахово – с флангов. Это будет довольно большая проблема, потому что появится значительный выступ фронта в северо-западную сторону,

– отметил Ян Матвеев.

Кроме того, в ближайшие недели начнутся дожди. Погода будет затруднять логистику, и значит наступление несколько замедлится.

Также россияне могут чаще атаковать бронетанковыми колоннами по грязи, чтобы передвигаться большими группами. Однако это выгодно Украине, потому что эти колонны легче разбивать,

– отметил военный аналитик.

Обратите внимание! В британской разведке предположили, куда россияне могут дальше продвигаться после Угледара. Один из вероятных путей их движения – в сторону поселка Великая Новоселка на трассе Т0509. Также в 8 километрах на север расположено село Богоявленка.

Ситуация вблизи Угледара: смотрите на карте