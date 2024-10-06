Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв, зазначивши, що наразі росіяни перегруповують свої сили після боїв за Вугледар. Тому українські захисники мають певний час для того, щоб підготуватись до подальшого просування противника.

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Це буде доволі велика проблема

Росіяни, зайшовши у Вугледар, мають рухатись далі. За містом розташований достатньо відкритий простір. Це дає плюси та мінуси як українським силам, так і ворогу.

По відкритому простору важко наступати. Щоб доїхати кілометрів сім до передбачуваної лінії, де може оборонятися ЗСУ, – в районі Богоявленки, Новоукраїнки, – потрібен певний час,

– зауважив військовий аналітик.

Росіяни зараз взяли паузу, щоб перегрупуватися, тому, на його думку, в українських сил є час, щоб підготувати оборону.

Мінус відкритого простору у тому, що там немає природних перепон чи великих населених пунктів, за які можна було б зачепитись для оборони. Це накладає особливу відповідальність на українських інженерів, яким потрібно побудувати серйозні укріплення, щоб там могли перебувати ті, хто обороняється. А також, зокрема, створити мінні поля, щоб росіяни не мали можливості прориватися далі, навіть за допомогою піхотних штурмів,

– пояснив він.

Зараз українському командуванню, на його думку, потрібно звернути особливу увагу на цю ділянку фронту. Якщо ні, то там є загроза достатньо серйозного просування росіян.

Тоді російські військові зможуть тиснути на Велику Новосілку, а також Курахове – з флангів. Це буде доволі велика проблема, тому що з'явиться значний виступ фронту у північно-західний бік,

– наголосив Ян Матвєєв.

Крім того, у найближчі тижні розпочнуться дощі. Погода буде утруднювати логістику, і значить наступ дещо уповільниться.

Також росіяни можуть частіше атакувати бронетанковими колонами по багнюці, щоб пересуватися більшими групами. Проте це вигідно Україні, тому що ці колони легше розбивати,

– відзначив військовий аналітик.

Зверніть увагу! У британській розвідці припустили, куди росіяни можуть далі просуватися після Вугледару. Один з імовірних шляхів їхнього руху – у бік селища Велика Новосілка на трасі Т0509. Також за 8 кілометрів на північ розташоване село Богоявленка.

Ситуація поблизу Вугледара: дивіться на карті