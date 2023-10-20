Беспрецендентная помощь Украине от США, огромные потери оккупантов: хронология 604 дня войны

20 октября 2023, 06:29
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По состоянию на 20 октября в Украине длится уже 604-й день полномасштабного вторжения российских войск. Наши защитники дают отпор захватчикам и мощно уничтожают их на фронте.

О самом главном за 20 октября – читайте в материале 24 Канала.

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06:11, 20 октября

Украинский дрон уничтожил кучу противотанковых мин ТМ-62

Возле Вербового – Запорожское направление – украинский беспилотник FPV уничтожил кучу противотанковых мин ТМ-62, расположенную прямо за "Зубами Дракона".

 

06:07, 20 октября

Байден планирует оказать новую помощь Израилю и Украине

Джо Байден подготовил запрос в Конгресс США о помощи Израилю и Украине. Президент США подчеркнул, что эта помощь будет беспрецедентной.

06:06, 20 октября

Байден обратился к нации по поводу войны в Украине и Израиле

Президент США Джо Байден обратился к нации с особыми словами о войне в Украине, а также в Израиле. В речи Байден сравнил ХАМАС и Путина и объяснил американцам, почему необходимо поддерживать украинцев и израильтян.

"ХАМАС и Путин – разные угрозы, но имеют много общего. Оба хотят уничтожить соседние демократии. ХАМАС объявил своей целью уничтожить Израиль и убивать израильтян. Тем временем Путин отказывает Украине в праве на государственность ", – сказал президент США.

 

Автор: Софія Ропан