Беспрецендентная помощь Украине от США, огромные потери оккупантов: хронология 604 дня войны
По состоянию на 20 октября в Украине длится уже 604-й день полномасштабного вторжения российских войск. Наши защитники дают отпор захватчикам и мощно уничтожают их на фронте.
О самом главном за 20 октября – читайте в материале 24 Канала.
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Возле Вербового – Запорожское направление – украинский беспилотник FPV уничтожил кучу противотанковых мин ТМ-62, расположенную прямо за "Зубами Дракона". Джо Байден подготовил запрос в Конгресс США о помощи Израилю и Украине. Президент США подчеркнул, что эта помощь будет беспрецедентной. Президент США Джо Байден обратился к нации с особыми словами о войне в Украине, а также в Израиле. В речи Байден сравнил ХАМАС и Путина и объяснил американцам, почему необходимо поддерживать украинцев и израильтян. "ХАМАС и Путин – разные угрозы, но имеют много общего. Оба хотят уничтожить соседние демократии. ХАМАС объявил своей целью уничтожить Израиль и убивать израильтян. Тем временем Путин отказывает Украине в праве на государственность ", – сказал президент США.
Украинский дрон уничтожил кучу противотанковых мин ТМ-62
Байден планирует оказать новую помощь Израилю и Украине
Байден обратился к нации по поводу войны в Украине и Израиле
Возле Вербового – Запорожское направление – украинский беспилотник FPV уничтожил кучу противотанковых мин ТМ-62, расположенную прямо за "Зубами Дракона".
Джо Байден подготовил запрос в Конгресс США о помощи Израилю и Украине. Президент США подчеркнул, что эта помощь будет беспрецедентной.
Президент США Джо Байден обратился к нации с особыми словами о войне в Украине, а также в Израиле. В речи Байден сравнил ХАМАС и Путина и объяснил американцам, почему необходимо поддерживать украинцев и израильтян.
"ХАМАС и Путин – разные угрозы, но имеют много общего. Оба хотят уничтожить соседние демократии. ХАМАС объявил своей целью уничтожить Израиль и убивать израильтян. Тем временем Путин отказывает Украине в праве на государственность ", – сказал президент США.