Беспрецендентная помощь Украине от США, огромные потери оккупантов: хронология 604 дня войны

06:06, 20 октября

Президент США Джо Байден обратился к нации с особыми словами о войне в Украине, а также в Израиле. В речи Байден сравнил ХАМАС и Путина и объяснил американцам, почему необходимо поддерживать украинцев и израильтян.

"ХАМАС и Путин – разные угрозы, но имеют много общего. Оба хотят уничтожить соседние демократии. ХАМАС объявил своей целью уничтожить Израиль и убивать израильтян. Тем временем Путин отказывает Украине в праве на государственность ", – сказал президент США.