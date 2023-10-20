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Український дрон знищив купу протитанкових мін ТМ-62
Біля Вербового – Запорізький напрямок – український безпілотник FPV знищив купу протитанкових мін ТМ-62, розташовану прямо за "Зубами Дракона".
Байден планує надати нову допомогу Ізраїлю й Україні
Джо Байден підготував запит у Конгрес США щодо допомоги Ізраїлю й Україні. Президент США наголосив, що ця допомога буде безпрецедентною.
Байден звернувся до нації щодо війни в Україні й Ізраїлі
Президент США Джо Байден звернувся до нації з особливими словами щодо війни в Україні, а також в Ізраїлі. У промові Байден порівняв ХАМАС і Путіна та пояснив американцям, чому необхідно підтримувати українців та ізраїльтян.
"ХАМАС і Путін – різні загрози, але мають багато спільного. Обидва хочуть знищити сусідні демократії. ХАМАС оголосив своєю метою знищити Ізраїль і вбивати ізраїльтян. Тим часом Путін відмовляє Україні у праві на державність", – сказав президент США.