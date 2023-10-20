06:06, 20 жовтня

Президент США Джо Байден звернувся до нації з особливими словами щодо війни в Україні, а також в Ізраїлі. У промові Байден порівняв ХАМАС і Путіна та пояснив американцям, чому необхідно підтримувати українців та ізраїльтян.

"ХАМАС і Путін – різні загрози, але мають багато спільного. Обидва хочуть знищити сусідні демократії. ХАМАС оголосив своєю метою знищити Ізраїль і вбивати ізраїльтян. Тим часом Путін відмовляє Україні у праві на державність", – сказав президент США.