В Новый Комар враг пытается заходить пехотой: какая ситуация вокруг Великой Новоселки

Ситуация на фронте остается непростой. В частности, россияне пытаются захватить Великую Новоселку и прилегающие территории.

Наиболее активные участки фронта в районе поселка Великая Новоселка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Россияне стягивают ресурсы

Севернее Великой Новоселки активные боевые действия продолжаются также в районе Нового Комара, а южнее – в районе Нескучного.

Аналитики рассказали, что в Новый Комар враг пытается заходить пехотой, насыщаться в селе, чтобы закрепиться в нем. Силы Обороны прилагают максимальные усилия не дать этого сделать противнику и осуществляют поражение пехоты, которая прячется в домах.

Часто делают это довольно успешно, но ресурс врага бесконечен, что усложняет ситуацию,

– говорится в сообщении.

После того, как враг занял населенные пункты Сторожевое и Благодатное, туда подтягивают ресурсы для накопления и дальнейшего продвижения. Также россияне делают попытки двигаться в сторону трассы из Гуляйполя на Большую Новоселку.

Продолжаются попытки остановить врага,

– подытожили в DeepState.

Кроме этого, известно также, что на восточной части от Великой Новоселки враг копает фортификационные сооружения и насыщает их пехотой.