Наша задача – не дать врагу закрепиться, – Минобороны о ситуации в Волчанске
Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в среду, 15 мая, рассказал о ситуации вблизи Волчанска. По его словам, россияне пытаются закрепиться на северных окраинах города, чему активно противостоят ВСУ.
Российская армия предпринимает попытки зайти в Волчанск небольшими пехотными группами, а некоторые из них – таки зашли. Об этом в эфире телемарафона рассказал Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.
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Оккупанты в большом количестве погибают на подходах к Волчанску
По словам представителя Минобороны, сейчас задача ВСУ – уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил в город и оставить без возможности закрепиться. Российские военнослужащие погибают на подходах к городу в большом количестве.
Наши FPV-дроны и артиллерия эффективно работают. Когда они (россияне – 24 Канал) техникой подвозят пехоту, эта техника уничтожается в довольно большом количестве,
– говорит Дмитрий Лазуткин.
Сейчас в Волчанск подтянули эффективные и боеспособные подразделения ВСУ. Направлением руководит генерал Михаил Драпатий.
"Понятное дело, что ситуация непростая. Напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Здесь надо воспринимать это спокойно. Это – война. Враг нам пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы", – добавил спикер Минобороны.
Наступление на Харьковскую область: последние новости
- Российские войска не проводили активных действий на Харьковском направлении с начала суток. Большая часть Волчанска остается под контролем Сил обороны Украины.
- В районах Лукьянцев и Волчанска продолжаются ожесточенные бои. Россияне пытаются получить тактическое преимущество.
- Впрочем, на этом направлении некоторые российские подразделения потеряли до 70 процентов состава.
- В то же время, анализируя замедление темпа на этом направлении, в Институте изучения войны считают, что Россия хочет создать буферную зону на Харьковщине, а не продвигаться вперед.