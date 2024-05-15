Наша задача – не дать врагу закрепиться, – Минобороны о ситуации в Волчанске

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в среду, 15 мая, рассказал о ситуации вблизи Волчанска. По его словам, россияне пытаются закрепиться на северных окраинах города, чему активно противостоят ВСУ.

Российская армия предпринимает попытки зайти в Волчанск небольшими пехотными группами, а некоторые из них – таки зашли. Об этом в эфире телемарафона рассказал Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ сместились возле Волчанска и Липцев на Харьковщине, бои продолжаются: карта фронта 15 мая

Оккупанты в большом количестве погибают на подходах к Волчанску

По словам представителя Минобороны, сейчас задача ВСУ – уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил в город и оставить без возможности закрепиться. Российские военнослужащие погибают на подходах к городу в большом количестве.

Наши FPV-дроны и артиллерия эффективно работают. Когда они (россияне – 24 Канал) техникой подвозят пехоту, эта техника уничтожается в довольно большом количестве,

– говорит Дмитрий Лазуткин.

Сейчас в Волчанск подтянули эффективные и боеспособные подразделения ВСУ. Направлением руководит генерал Михаил Драпатий.

"Понятное дело, что ситуация непростая. Напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Здесь надо воспринимать это спокойно. Это – война. Враг нам пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы", – добавил спикер Минобороны.

Наступление на Харьковскую область: последние новости