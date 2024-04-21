На Восточном фронте обострилась ситуация: в ВСУ назвали самые горячие направления
В последние дни на Востоке Украины обострилась ситуация. Однако, остается под контролем Сил обороны.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортица". Подполковник Назар Волошин рассказал, какие именно направления сейчас являются самыми горячими, передает 24 Канал.
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Ситуация обострилась, но под контролем Сил обороны
Спикер отметил, что в последние дни на Восточном фронте ситуация несколько обострилась, впрочем, под контролем Сил обороны.
Также рассказал, что в районе ответственности ОСГВ "Хортица" горячими направлениями являются Бахмутское и Авдеевское.
Здесь вражеская армия не прекращает попыток и штурмовать позиции наших защитников, используя при этом все виды вооружения – артиллерию, танки, беспилотники различных типов,
– сказал Волошин.
Подполковник добавил, что также агрессор применяет авиацию для нанесения ударов КАБами и ФАБами. Так враг пытается достичь своей цели.
Цель у них (оккупантов – 24 Канал) одна-единственная – выйти на границы Донецкой области,
– подчеркнул спикер.
Подытожил, что ситуация в районе проведения боевых действий остается сложной, но контролируемой подразделениями Силы обороны.
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Россия хочет захватить Часов Яр до 9 мая
- Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор хочет захватить Часов Яр Бахмутского района Донецкой области уже до 9 мая.
- В начале апреля Главнокомандующий ВСУ сообщал, что оккупанты получили четкое распоряжение от Путина взять этот город до дня, когда в России празднуют победу во Второй мировой войне.
- Президент рассказал, что дальше, уже в июне, россияне хотят развернуть масштабное наступление. Для этого до 1 июня враг планирует мобилизовать 300 тысяч бойцов.
- Глава государства выразил надежду, что оружие поступит вовремя, и мы сможем отбить врага. Более того – разбить планы России относительно полномасштабных контрнаступательных действий в июне.
- Зеленский рассказал, что украинским защитникам, которые держат оборону на том направлении, не хватает техники, чтобы бороться с вражескими дронами-разведчиками, которые корректируют артиллерийский огонь агрессор, а также не хватает артиллерийских снарядов.