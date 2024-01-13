Авдеевку точно не оставим, – полковник запаса спрогнозировал действия оккупантов

Более трех месяцев украинский гарнизон удерживает позиции в Авдеевке, несмотря на огромное давление мощных сил, которые враг сосредоточил на Авдеевском направлении. В общей сложности уже почти 10 лет город остается под контролем Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что это направление является одним из приоритетных для Украины. Однако у врага остается все меньше возможностей достичь хоть каких-то успехов в Авдеевке.

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Могут воспользоваться морозной погодой

Авдеевский гарнизон встроен в общую линию фронта, удерживает гарнизоны, стоящие рядом: северо-западный – Очеретинский и юго-западный – Карловский. Это общая система, и обвал одного из этих гарнизонов приведет к определенным проблемам у других.

Авдеевку точно не оставим, потому что потом ее придется возвращать ценой гораздо больших потерь,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время, у россиян значительных продвижений нет и не предполагается. Они попытаются использовать морозную погоду для движения тяжелой техники. Если морозы -10°C будут продолжаться хотя бы 10 дней, то промерзнет почва примерно до 30 сантиметров. Это даст возможность противнику продолжать давить на наш гарнизон, используя тяжелую технику.

Однако контрастные погодные условия позволят нашим войскам использовать в достаточном количестве и мощности средства поражения и обнаружения, в том числе тепловизоры. На морозном контрасте они очень хорошо себя проявляют.

"Конечно, ВСУ отминусует эту российскую технику – не первый раз они это делают. Противник понесет еще большие потери, ведь уже ликвидировано более 10 тысяч личного состава и сотни единиц техники врага", – отметил Роман Свитан.

Какая ситуация вблизи Авдеевки

В течение суток (по состоянию на утро 13 января) на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить город, однако ВСУ не дает им шансов это осуществить. Украинские силы за сутки отбили 4 атаки врага вблизи Авдеевки и 17 – рядом с Первомайским и Невельским.

Ранее глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отмечал, что на Авдеевском направлении россияне привлекают новые подразделения. Кроме "Шторм Z", в состав которых входят преимущественно зеки, появились "Шторм V", укомплектованные обученными, профессиональными военными.