Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що цей напрямок є одним з пріоритетних для України. Проте у ворога залишається все менше можливостей досягти хоч якихось успіхів в Авдіївці.

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Можуть скористатися морозною погодою

Авдіївський гарнізон вбудований в загальну лінію фронту, утримує гарнізони, які стоять поряд: північно-західний – Очеретинський та південно-західний – Карлівський. Це загальна система, і обвал одного з цих гарнізонів призведе до певних проблем в інших.

Авдіївку точно не залишимо, тому що потім її доведеться повертати ціною набагато більших втрат,

– наголосив військовий експерт.

Водночас у росіян значних просувань немає та не передбачається. Вони спробують використовувати морозну погоду для руху важкої техніки. Якщо морози -10°C триватимуть хоча б 10 днів, то промерзне ґрунт приблизно до 30 см. Це дасть можливість противнику продовжувати тиснути на наш гарнізон, використовуючи важку техніку.

Проте контрастні погодні умови нададуть можливість нашим військам використовувати у достатній кількості та потужності засоби ураження та виявлення, зокрема тепловізори. На морозному контрасті вони дуже добре себе проявляють.

"Звісно ЗСУ відмінусує цю російську техніку – не перший раз вони це роблять. Противник зазнає ще більших втрат, адже вже ліквідовано понад 10 тисяч особового складу та сотні одиниць техніки ворога", – зазначив Роман Світан.

Зверніть увагу! Як повідомляють західні ЗМІ, росіяни зазнають значних втрат у важкій техніці під Авдіївкою. За 10 тижнів штурмів міста ворог позбувся щонайменше 143 танків.

Яка ситуація поблизу Авдіївки