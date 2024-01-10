Враг не откажется от захвата Авдеевки: чем уникальна ситуация на этом направлении

Российские оккупанты дальше пытаются наступать на Авдеевском направлении. Они несут колоссальные потери, но не собираются отказываться от захвата прифронтового города.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп очертил 24 Каналу ситуацию возле Авдеевки. По его словам, это направление фронта отличается от всех остальных.

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Как известно, Авдеевка близка к линии фронта с 2014 года. Очередное обострение началось 10 октября 2023-го – враг бросил огромное количество сил и средств, чтобы захватить город.

С тех пор ситуация кардинально не изменилась. Оккупанты фактически там, где и были, но их ряды существенно поредели.

Важно понимать, что россияне хоть и израсходовали немало резервов, понесли тяжелые потери, но отказаться от захвата Авдеевки – это какой-то нонсенс для них,

– подчеркнул Шарп.

Украинские силы рано или поздно покинут Авдеевку

Активизация россиян на Авдеевском направлении может иметь политическую подоплеку. Скорее всего, Кремль приказал захватить городв марте.

От прифронтового города уже мало что осталось, но его удерживают для перемалывания максимального количества вражеских сил. В этом смысле ситуация напоминает ту, что была в Бахмуте, поэтому может так же завершиться – отходом украинских сил.

Я думаю, россияне еще не раз попробуют. И здесь у украинцев почти не осталось зазора на ошибку, права на отступление, чтобы ситуация сохранялась в приемлемом виде,

– отметил Шарп.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости

На прошлой неделе россияне активно действовали в районе Степного и Веселого. Они имели незначительные успехи возле Водяного и Песков на южном фланге Авдеевки.

На Авдеевском направлении заметили новые вражеские подразделения – "Шторм V". Как выяснилось, их сформировали из бывших вагнеровцев. Преимущественно это обученные военные.

Надо сказать, что оккупанты теряют под Авдеевкой не только личный состав, но и технику. Через 10 недель штурмов были уничтожены или брошены 143 танка.