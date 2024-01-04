Идут не просто зеки, – Барабаш рассказал, что делают россияне в районе Авдеевки

Ситуация возле Авдеевки Донецкой области остается тяжелой. После нескольких дней уменьшения штурмовых действий российские оккупанты снова активизировались.

Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации возле прифронтового города. По его словам, на Авдеевском направлении очередное обострение.

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"Несколько дней было поменьше штурмовых действий. Но сегодня утром снова очередное обострение на нашем направлении – побежали они штурмовать почти по всей линии обороны вокруг нашего города", – отметил Барабаш.

Главная задача врага остается неизменной – взять город через окружение. Однако украинские военные держат линию обороны, отражая все атаки противника и нанося ему колоссальные потери.

Если раньше "точкой самоуничтожения" россиян был террикон возле Авдеевки, то теперь это Степное и коксохимический завод.

Возле Авдеевки заметили новые вражеские подразделения

В Авдеевке до сих пор остаются гражданские, ежедневно страдающие от российских обстрелов. В частности, в результате ракетной атаки 3 января погиб 51-летний мужчина, а 50-летняя женщина получила ранения.

Кроме "Шторм Z", на Авдеевском направлении работают также новые подразделения "Шторм V". В большинстве своем к ним относятся обученные бойцы.

Не просто какие-то зеки идут – и такие есть. Но есть очень обученные, профессиональные,

– заметил Барабаш.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости

Утром 3 января в Генштабе сообщили, что украинские военные имели успех на Авдеевском направлении. Защитники смогли улучшить тактическое положение возле Новобахмутовки.

Битва за Авдеевку стала смертельной ловушкой для российской бронетехники. Так, за 10 недель штурмов прифронтового города оккупанты потеряли почти 150 танков.

Как известно, 29 декабря Владимир Зеленский посетил украинские позиции возле Авдеевки. Президент поздравил защитников с рождественско-новогодними праздниками и вручил им награды.