Идут не просто зеки, – Барабаш рассказал, что делают россияне в районе Авдеевки
Ситуация возле Авдеевки Донецкой области остается тяжелой. После нескольких дней уменьшения штурмовых действий российские оккупанты снова активизировались.
Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации возле прифронтового города. По его словам, на Авдеевском направлении очередное обострение.
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"Несколько дней было поменьше штурмовых действий. Но сегодня утром снова очередное обострение на нашем направлении – побежали они штурмовать почти по всей линии обороны вокруг нашего города", – отметил Барабаш.
Главная задача врага остается неизменной – взять город через окружение. Однако украинские военные держат линию обороны, отражая все атаки противника и нанося ему колоссальные потери.
Если раньше "точкой самоуничтожения" россиян был террикон возле Авдеевки, то теперь это Степное и коксохимический завод.В Авдеевке до сих пор остаются гражданские, ежедневно страдающие от российских обстрелов. В частности, в результате ракетной атаки 3 января погиб 51-летний мужчина, а 50-летняя женщина получила ранения.
Возле Авдеевки заметили новые вражеские подразделения
Кроме "Шторм Z", на Авдеевском направлении работают также новые подразделения "Шторм V". В большинстве своем к ним относятся обученные бойцы.
Не просто какие-то зеки идут – и такие есть. Но есть очень обученные, профессиональные,
– заметил Барабаш.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- Утром 3 января в Генштабе сообщили, что украинские военные имели успех на Авдеевском направлении. Защитники смогли улучшить тактическое положение возле Новобахмутовки.
- Битва за Авдеевку стала смертельной ловушкой для российской бронетехники. Так, за 10 недель штурмов прифронтового города оккупанты потеряли почти 150 танков.
- Как известно, 29 декабря Владимир Зеленский посетил украинские позиции возле Авдеевки. Президент поздравил защитников с рождественско-новогодними праздниками и вручил им награды.