Ломаем им любые планы: как россияне изменили тактику возле Авдеевки

Ситуация на Авдеевском направлении остается неизменно сложной. Российские оккупанты делают все возможное, чтобы прорвать украинскую оборону, а защитники – все, чтобы ее удержать.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу, что происходит возле города. По его словам, враг постоянно меняет тактику, но это ему не помогает.

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"Они уже приняли для себя план – просто прорывать линию обороны. Хотя вчера (18 декабря – 24 Канал) им это не удалось – вся техника была подбита, линия обороны удержалась. Это еще раз показывает, что мы им ломаем любые планы", – подчеркнул Барабаш.

Какая теперь тактика россиян возле Авдеевки

С начала обострения 10 октября оккупанты несколько раз меняли тактику. Сначала атаковали большими группами по нескольким направлениям одновременно, затем прибегли к штурмам малыми группами, теперь снова берут количеством.

Если говорить о количестве штурмовых действий – их меньше, но они велики по технике и личному составу,

– отметил Барабаш.

Так, враг пытается реализовать поставленные цели и задачи – окружить город и войти в него. Самые горячие направления – со стороны Степного, возле коксохимического завода и промзоны.

Защитники не просто держатся

Украинские бойцы отбивают все атаки врага, не давая ему продвинуться. Это возможно, в частности, благодаря профессиональности командиров.

Знаю командиров на нашем направлении – все опытные офицеры. У них есть и план "А", и план "Б", и план "В". И даже "Г", я уверен, тоже есть,

– убежден Барабаш.

Более того, защитники не только стоят в обороне. При любом случае они контратакуют противника. Чаще это происходит на юге Авдеевки, но иногда и на севере тоже.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости

Уже не раз говорили о том, что активизацией возле Авдеевки враг пытается выполнить политическую задачу – достичь хоть какой-то "победы". Новый дедлайн – переизбрание Владимира Путина весной 2024 года.

Россия не считает личный состав, поэтому его уже пало довольно много. По данным Белого дома, в целом страна-агрессор потеряла под Авдеевкой более 13 тысяч оккупантов и более 220 боевых машин.

Тем временем Авдеевка получает все больше разрушений. В частности, в результате многочисленных российских обстрелов коксохимический завод уже не подлежит восстановлению.

Контратакуя, украинские бойцы оттеснили оккупантов от Степного на севере Авдеевки.