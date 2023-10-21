Наши воины уничтожают врага возле Авдеевки и южных направлений: эпическое видео от СБУ

21 октября 2023, 12:37
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Источник:

СБУ

Украинские военные продолжают удерживать позиции и дают врагу достойный отпор на самых сложных участках фронта. В частности, они нанесли россиянам значительные потери вблизи Авдеевки и на Юге.

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе со спецназначенцами Центра спецопераций "А" продолжают наносить врагу потери возле Авдеевки и на южных направлениях. Через две недели военнослужащие существенно уменьшили военный потенциал окупантов.

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Потери врага значительны

На наиболее горячих направлениях фронта ударными дронами и другими средствами уничтожены:

  • 232 захватчика;
  • 20 танков;
  • 42 ББМ;
  • 21 артиллерийскую систему;
  • 2 системы ПВО и 10 средств РЭБ/РЭР;
  • 96 единиц автомобильной техники;
  • 6 лодок;
  • 2 наблюдательных комплекса "Муром";
  • 157 фортификационных сооружений и укреплений;
  • 10 складов с боеприпасами;

Кроме того, благодаря сотрудничеству с боевыми собратьями-артиллеристами Сил обороны Украины удалось скорректировать огонь и уничтожить еще около 170 окупантов и 50 единиц российской техники. В частности: 6 танков, 7 ББМ, 21 артисистема, 3 РСЗО и другое.

Наши военные уничтожают врага на фронте: смотрите видео

На Бахмутском направлении пограничники разбили российских штурмовиков

  • Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском направлении, однако уверенно держат и оборону уже занятых позиций. В частности, 21 октября стало известно, что там были разбиты российские военные.
  • Вражеские солдаты пытались захватить опорный пункт нашего подразделения.
  • Наши бойцы остановили оккупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов. Артиллерия ВСУ, в свою очередь, ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики. Боевые машины были уничтожены.
Автор: Вікторія Кульженко