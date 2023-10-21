Наши воины уничтожают врага возле Авдеевки и южных направлений: эпическое видео от СБУ
Источник:СБУ
Украинские военные продолжают удерживать позиции и дают врагу достойный отпор на самых сложных участках фронта. В частности, они нанесли россиянам значительные потери вблизи Авдеевки и на Юге.
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе со спецназначенцами Центра спецопераций "А" продолжают наносить врагу потери возле Авдеевки и на южных направлениях. Через две недели военнослужащие существенно уменьшили военный потенциал окупантов.
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Потери врага значительны
На наиболее горячих направлениях фронта ударными дронами и другими средствами уничтожены:
- 232 захватчика;
- 20 танков;
- 42 ББМ;
- 21 артиллерийскую систему;
- 2 системы ПВО и 10 средств РЭБ/РЭР;
- 96 единиц автомобильной техники;
- 6 лодок;
- 2 наблюдательных комплекса "Муром";
- 157 фортификационных сооружений и укреплений;
- 10 складов с боеприпасами;
Кроме того, благодаря сотрудничеству с боевыми собратьями-артиллеристами Сил обороны Украины удалось скорректировать огонь и уничтожить еще около 170 окупантов и 50 единиц российской техники. В частности: 6 танков, 7 ББМ, 21 артисистема, 3 РСЗО и другое.
Наши военные уничтожают врага на фронте: смотрите видео
На Бахмутском направлении пограничники разбили российских штурмовиков
- Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском направлении, однако уверенно держат и оборону уже занятых позиций. В частности, 21 октября стало известно, что там были разбиты российские военные.
- Вражеские солдаты пытались захватить опорный пункт нашего подразделения.
- Наши бойцы остановили оккупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов. Артиллерия ВСУ, в свою очередь, ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики. Боевые машины были уничтожены.