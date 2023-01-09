оккупанты пытались атаковать огнем у Бахмута: пограничники все отбили, враг отступил

Пограничники продолжают давать отпор врагу в составе Сил обороны Украины возле города-крепости Бахмут и Соледара. Они отразили 5 вражеских атак.

При поддержке артиллерии враг 5 раз пытался штурмовать разные позиции пограничных подразделений. Попытки окончились ничем, ведь Силы обороны не дали противнику продвинуться.

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Однако зря. Огнем из стрелкового и группового оружия все атаки пограничники отразили. Противник отступил, его потери уточняются,

– говорится в сообщении ГНСУ.

Пограничники отбили все атаки огнем из стрелкового и группового оружия.

Актуально о ситуации на Бахмутском направлении

Бахмутское направление является самым горячим уже несколько месяцев. Враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских защитников.

Сейчас сложная ситуация в Соледаре: только за предыдущие сутки враг совершил 106 обстрелов, в городе произошло 22 боевых столкновения.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, оккупанты сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области, по крайней мере, в пропагандистских целях.