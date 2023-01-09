оккупанты пытались атаковать огнем у Бахмута: пограничники все отбили, враг отступил
9 января 2023, 16:14Читати новину українською
Источник:ГНСУ
Пограничники продолжают давать отпор врагу в составе Сил обороны Украины возле города-крепости Бахмут и Соледара. Они отразили 5 вражеских атак.
При поддержке артиллерии враг 5 раз пытался штурмовать разные позиции пограничных подразделений. Попытки окончились ничем, ведь Силы обороны не дали противнику продвинуться.
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Однако зря. Огнем из стрелкового и группового оружия все атаки пограничники отразили. Противник отступил, его потери уточняются,
– говорится в сообщении ГНСУ.
Пограничники отбили все атаки огнем из стрелкового и группового оружия.Обратите внимание! Предварительно в ГНСУ отчитывались, что 7 января, на Рождество, когда Путин объявил так называемый "режим тишины", российские оккупанты тоже не прекращали наступления на Бахмутском направлении. Однако, понесли потери – у противника 18 "двухсотых", еще более 20 - "трехсотых". Пограничники показали видео уже ликвидированных вагнеровцев.
Актуально о ситуации на Бахмутском направлении
- Бахмутское направление является самым горячим уже несколько месяцев. Враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских защитников.
- Сейчас сложная ситуация в Соледаре: только за предыдущие сутки враг совершил 106 обстрелов, в городе произошло 22 боевых столкновения.
- По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, оккупанты сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области, по крайней мере, в пропагандистских целях.