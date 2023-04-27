У россиян огромные проблемы с флангами у Бахмута: оперативная сводка от Свитана

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин жалуется, что у его группировки проблемы под Бахмутом. Он опасается контрнаступления ВСУ на фланги вокруг города.

Об этом в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Кроме того, ISW сообщил, что в Бахмуте растет конкуренция между российскими ЧВК.

Важно Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Проблема российских флангов вблизи Бахмута

Свитан отметил, что вагнеровцы пытались окружить нашу группировку в Бахмуте, однако они "заигрались". На южный фланг со стороны Константиновки могут выйти ВСУ и уничтожить российские подразделения там. Пригожин знает, сколько сил ВСУ сосредоточено в Константиновке, потому и выступает со своими заявлениями.

Усиление этих флангов не происходит, потому что россиянам с одной стороны невыгодно их усиливать, потому что для этого нужно выйти на Константиновку. С другой стороны, правый фланг в еще большей опасности. Россиянам никак не удается вытеснить наши подразделения из-под Белогоровки, и этот выступ можно отсечь,

– заметил военный эксперт.

Пригожин своими заявлениями готовится к поражению. Его слова это вброс на будущее, чтобы потом говорить, мол, я же предупреждал о последствиях, усильте меня. Однако усилить этот участок у россиян нет возможности, а то, что ВСУ выполнят здесь наступательные действия, не вызывает сомнений.

Обстрел Николаева

В ночь с 26 на 27 апреля россияне обстреляли Николаев ракетами морского базирования "Калибр". На этот раз ракеты прошли необычными маршрутами, по морю, по береговой линии, ни одну ракету не сбила наша ПВО. Удар по Николаеву – это попытка россиян вернуться в "зерновое соглашение".

"Они уже выбили распоряжение ООН по транзакциям с российскими банками, по проходу денег за зерно. Давят и будут давить. Это удар в режиме давления. Все ближе и ближе к портам. Такая задача может стоять у россиян. "Зерновое соглашение" для нас большая проблема", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Для того чтобы это соглашение работало как надо, в нем не должно быть россиян. Безопасность кораблям должны обеспечить корабли НАТО. Они должны быть там по решению ООН или Евросоюза. Пока же Россия участвует в этом "зерновом соглашении", вот такие "акции" шантажа от них будут постоянными.

Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео

Падение МиГ-31 в России

Самолеты МиГ-31 – это старые советские перехватчики. Неплохие самолеты, выполнявшие свои задачи. Однако у них постоянно были проблемы с двигателями еще тогда. Они загорались в воздухе. Впрочем, россияне пытались продлить жизнь тому, что невозможно продлить.

На базе МиГ-31 был создан МиГ-31К для запуска "Кинжалов". То есть, вот этот самолет используется, как первый этап для разгона основной ракеты "Кинжал",

– подчеркнул летчик-инструктор.

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