Путь в ад, – в 24 ОМБр рассказали, где масштабно уничтожают россиян несмотря на их маневры
- 24 отдельная механизированная бригада уничтожает российских оккупантов в Донецкой области. Иногда враг делает странные атаки.
- Уже были случаи, когда оккупанты шли пешим ходом на штурм из Бахмута до Часового Яра.
- Пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады Иван Петричак рассказал о боях возле Часового Яра.
Бойцы 24 отдельной механизированной бригады уничтожают оккупантов в Донецкой области. Штурмы бывают разными. Иногда россияне пешим ходом идут из-под Бахмута в Часов Яр.
Об этом 24 Каналу рассказал пресофицер 24 отдельной механизированной бригады Иван Петричак, заметив, что российские оккупанты используют привычные схемы при штурмах, но в новой последовательности. Иногда бывают совсем странные атаки.
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Что известно о боях возле Часового Яра
Как рассказал военный, иногда российские оккупанты пытаются массированно заехать на технике в зону ответственности 24 ОМБр, чтобы как можно ближе высадить личный состав. В конце концов эта техника горит. Иногда идут атаки на мотоциклах и квадроциклах.
Когда солнечная погода, то удается издалека фиксировать перемещение техники. В этом случае враг отправляет на штурм малые пешие группы. Их уничтожаем в промышленных масштабах. Иногда они идут штурмовать пешком даже из Бахмута,
– рассказал военный.
24 отдельная механизированная бригада постоянно работает, чтобы увеличивать возможности выявления вражеских подразделений, которые выдвигаются в атаку. Эти группы удается успешно уничтожать.
Были случаи, когда оккупанты превращаются из обычных штурмовиков в водолазов. Ходили по рекам. Сидит оккупант в реке. Только видно нос и автомат. Они так погибают, приходя в Часов Яр. За почти год, что 24 бригада держит направление Часового Яра, этот участок стал оккупантам путем в ад,
– подчеркнул Петричак.
Недавно 24 ОМБр присоединилась к программе контрактов для 18-24 летних добровольцев. Новобранцы получают 1 миллион гривен за подписанный контракт. Также ежемесячная выплата составляет от 120 – до 190 тысяч гривен в месяц.
Также на базе бригады создаем батальон беспилотных роботизированных систем. Приглашаем пилотов FPV-дронов, наземных систем, ремонтников, программистов. Технологии не стоят на месте. Совершенствуем способы поражения противника,
– подчеркнул военный.
Добавим, пресофицер 24 отдельной механизированной бригады также рассказал, каким было так называемое "пасхальное перемирие". Враг продолжал штурмовать позиции Сил обороны Украины.