Есть 2 угрожающие точки: что задумали россияне в районе Часового Яра

В районе Часового Яра продолжаются активные боевые действия уже достаточно долгое время. Украинские защитники изо всех сил держались и таки смогли приостановить наступление российских оккупантов.

Сейчас угрозы есть не столько для Часового Яра, как для других точек. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Это продвижение действительно сейчас фиксируется. И там есть две точки. То есть сейчас даже не столько угрозы для Часового Яра, где продолжаются бои, в окрестностях, в микрорайоне "Канал", на левом берегу реки Северский Донец. А фактически угрозы для нашей группировки из-за того, что враг ведет боевые действия за Ивановское, в районе Клещеевки возникают большие", – объяснил он.

Цель врага в районе Часового Яра

Александр Мусиенко отметил, что российские войска имеют цель сомкнуть фланги вокруг украинской группировки и вытеснить. Это для того, чтобы таким образом выровнять линию фронта, выбить это выступление, обеспечить для себя движение непосредственно на Часов Яр, возможно, чтобы обойти его с Юга более широкими фланговыми атаками.

Продолжаются очень активные боевые действия. В ВСУ улучшилась ситуация с обеспечением вооружения. В частности, несколько быстрее стали поставляться боеприпасы, лучше стала работать украинская артиллерия. Ведется контрбатарейная борьба, работают дроны, а враг несет очень большие потери. Однако это пока не заставило захватчиков отказаться от их намерений.

Думаю, что это касается и Часового яра, и Покровского направления, и Кураховского. Как только мы будем иметь еще больше средств поражения, получим больше оружия, увеличим количество потерь врага, которые будут для них критическими, которые они не смогут пополнять, то тогда это продвижение и любое наступление будет остановлено,

– считает военный эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований предположил, что это может произойти в скором времени. Однако все зависит от поставки вооружения, техники и так далее. Уже сейчас темп наступательных действий врага несколько замедлился. Россияне не имеют такого значительного продвижения, на которое они надеялись.

Ситуация возле Часового Яра: главное