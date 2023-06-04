До врага примерно 100 метров, – офицер Нацгвардии рассказал о методах россиян возле Кременной

В Серебрянском лесничестве возле Кременной российские оккупанты применяют артиллерию, минометы, танки и иногда авиацию: самолеты, реже – вертолеты. Также враг использовал баражирующие боеприпасы "Ланцет".

Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. Он отметил, что позиции их подразделения расположены в 100 метрах от россиян, на расстоянии стрелкового боя.

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"Сегодня они применили баражирующие снаряды "Ланцет". Когда они приземлились на наши позиции, ребята подошли к ним, они сдетонировали. Начинают применять такие виды вооружения", – сказал он.

Офицер Нацгвардии подчеркнул, что несколько дней назад вблизи села Диброва у захватчиков что-то пылало. Он предположил, что украинская артиллерия попала в склад и штаб врага.

Россияне выжигали лес

Александр Дорошенко заметил, что последние два месяца служит в подразделении аэроразведки. По его словам, в лесу есть своя специфика.

Оккупанты несколько недель назад выжигали лесные кварталы. Они 6 дней подряд бросали кассетные снаряды, которые поджигали лес, он выгорал. Хоть и хвойный лес, но все равно когда он выгорает, у врага есть возможность увидеть, где наши позиции,

– объяснил военный.

Он рассказал, что лес от юга Кременной заминирован, там есть сотни мин со стороны оккупантов и 4 эшелонированных линий обороны. Также эта сторона прикрыта танками.

Дорошенко о ситуации возле Кременной: смотрите видео

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