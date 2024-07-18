Ситуация не такая критическая, – спикер ОУВ "Таврия" об информации о якобы отходе ВСУ из Крынок

Украинские СМИ писали, что украинские военные якобы отошли от Крынок на левобережье Херсонской области. Однако Силы обороны продолжают выполнять свои задачи, в частности, и в районе этого села.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он отметил, что ситуация вблизи Крынок не такая, как ранее распространяли медиа, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в ВСУ у Крынок сейчас

Лиховий отметил, что ситуация вблизи Крынок в Херсонской области немного не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блогеры.

По этому поводу должен сказать, что ключевой наш месседж таков. Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в том числе и в районе населенного пункта Крынки,

– отметил он.

Представитель ОУВ "Таврия" также подчеркнул, что, действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного, комбинированного и длительного огневого воздействия противника разрушены до основания.

"Само село (Крынки – 24 Канал) просто превратилось в груду камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами, это уже не населенный давно пункт, это место, в котором фактически невозможно держать оборону", – объяснил Лиховий.

Он также подчеркнул, что украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и на плацдармах. Они уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери. То есть, кроме Крынок, ВСУ имеют другие плацдармы, а боевая работа на левобережье Днепра продолжается.

Ранее Морская пехота также заявляла, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки. Украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери.