Российские войска готовятся к прямому наступлению на Купянск, – Forbes
Ситуация на фронте остается сложной. Россияне сосредоточили усилия на восточных направлениях фронта и продвигаются.
Россия пытается продвигаться на Харьковщине, но для того, чтобы захватить Купянск нужно пересечь реку Оскол. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Россияне готовятся к наступлению
Враг имеет определенные успехи. В частности, несколько недель назад россияне пересекли реку и захватили село Новомлинск, к северу от Купянска. Далее они, вероятно, попытаются расширить этот плацдарм, чтобы построить переправу через Оскол.
В Forbes также предположили, что усилия по наведению мостов могут превратиться в гонки. Говорится о том, что когда российские инженеры возводят понтонные мосты, украинские Воздушные силы разрушают плавучие пролеты.
В издании также считают, что российские войска готовятся к прямому наступлению на город. Россияне наращивают там силы.
Масштабы этого наращивания указывают на то, что обеспечение безопасности Купянска является высокоприоритетной задачей для российского военного командования,
– говорится в материале.
В издании обеспокоены ситуацией и заявили, что в ближайшее время она может ухудшиться.