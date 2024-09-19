Россияне приостановились возле Покровска: что повлияло на врага

На Покровском направлении за последние две недели продвижения россиян приостановились. Это стало следствием не только удачных действий ВСУ, но и изменения тактики врага.

Из-за уменьшения сил россияне не могут наступать на нескольких участках одновременно, сейчас они делают акцент на более южном отрезке Покровского направления. Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что на ситуацию возле Покровска также начала влиять Курская операция.

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Что заставило врага приостановить наступление на Покровском направлении

По словам OSINT-аналитика, украинские военные приостановили продвижение россиян на Покровском направлении не только благодаря собственным силам. Оккупанты сместили свой акцент атак южнее – переместились на Селидово, Украинск, Острое, Желанное.

Непосредственные атаки на Покровск с Новогродовки и Гродовки стали не такие активные,

– отметил Кононученко.

Однако, последние несколько дней россияне начали перебрасывать все больше артиллерии в сторону села Лысовка, которое расположено между Новогородовкой и Покровском. Там оккупанты начинают осуществлять штурмы.

Покровское направление: смотрите на карте

Ситуация будет зависеть от того, какие силы Украина переместит на этот участок и от акцентов по наступлению самого врага.

У них нет сил, чтобы атаковать на всех направлениях. Раньше они могли атаковать одновременно Карловку, Новогродовку, Гродовку. Сейчас могут атаковать буквально на нескольких направлениях, их силы сточились,

– добавил OSINT-аналитик.

С Покровского направления на Курщину россияне подтянули весьма незначительные силы. Покровск оккупанты оставили как основное направление наступления.

Однако чем больше ВСУ имеют успехов на Курщине, тем больше враг вынужден подтягивать свои силы туда. Происходит "шахматная партия", все зависит от обеих сторон,

– отметил Кононученко.

Если россияне все же подтянут на Покровское направление новые резервы, тогда они будут осуществлять новые атаки в сторону Покровска. Однако Украина также подтягивает свои силы, ВСУ удается восстанавливать стабильность фронта.

Заметьте, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что вторая волна интенсивных наступательных действий на Покровск возможно состоится в октябре 2024 года.