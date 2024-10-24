Под угрозой может оказаться шахта "Красноармейская Западная": какая ситуация возле Покровска

Бойцы бригады "Кара-Даг" и Нацполиции подставили плечо ВСУ, сдержав движение россиян в сторону Покровска. Они вынужденно ушли южнее – к Селидово, пытаясь усилить один из флангов и расширить его.

Поскольку наши военные могут срезать узкое вклинение. Однако, как объяснил 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, если россиянам удастся дойти до Покровска, под угрозой окажется шахта "Красноармейская Западная".

Смотрите также Взяли паузу на горячих точках: почему россияне не могут реализовать главную цель в Донецкой области

Как россияне могут дойти до шахты "Красноармейская Западная"

Свитан рассказал, что оккупанты пытаются усилить левый фланг и оттеснить украинские войска из Курахово и Селидово. Ситуация довольно сложная. Россияне используют механизм малых тактических групп, поэтому могут заползать в многоэтажки и развешивать трехцветные тряпки под названием "российский флаг".

Но в Селидово пока нет основных российских сил. Позиции удерживает та же бригада "Кара-Даг". На этом направлении усилены фланги. Россиянам не дали окружить город, поэтому они пошли "в лоб",

– отметил военный эксперт.

Селидово можно удержать. Но если в силу определенных обстоятельств, например недостаток резервов, придется отойти, враг может начать движение с запада на юг к Покровску. Это уже создает опасность. Россияне могут перерезать цепи снабжения и связи с Павлоградом. Тогда под угрозой окажется одна из крупнейших шахт по добыче коксующегося угля "Красноармейская Западная", с которой ранее добывали более 8 миллионов тонн сырья в год.

Нам важно ее удержать, даже несмотря на то, что она Ахметова. Потери Покровска и этой шахты дадут возможность россиянам дальше планировать движение в сторону Днепропетровской области, а именно Павлограда. Этого также нельзя допустить,

– подчеркнул Роман Свитан.

Рубеж обороны Днепропетровщины расположен в Покровске, причем на востоке. В то же время Селидово – это южный "камень" фронта, который удерживает подход к Покровску. Но россияне, понимая это, будут усиливаться на этом участке.

Заметим! Офицер 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что на Покровском направлении враг активизировался, пытаясь выйти на Курахово и захватить Селидово. Противник использует технику, но понимает, что она недолго пробудет на поле боя.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карту