Чтобы отказаться от ядерного шантажа: какие санкции могут повлиять на россию

Кроме угроз прямого ядерного удара, россия до сих пор контролирует ЗАЭС, где также может прибегнуть к провокациям. Для того чтобы избежать радиационных проблем, мир должен немедленно ввести санкции против "росатома".

Об этом 24 каналу рассказала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Ранее бывший работник СБУ Иван Ступак рассказал, что угроза с ЗАЭС по-прежнему остается.

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Необходимы экономические санкции против "росатома"

Кошарна отметила, что самый действенный метод остановить ядерный шантаж на ЗАЭС – это ввести экономические санкции против "росатома". Кроме того, у Украины есть все документы, чтобы подать иск в Международный уголовный суд в Гааге по поводу ядерного терроризма и в Чернобыле, и в Энергодаре. Однако далеко не факт, что россия будет исполнять приговор суда.

"Росатом" сейчас боится, что будет изгнанником. Итак, он в сложной ситуации. С одной стороны, россияне хотят строить станции за границей, с другой стороны, они захватили АЭС. То есть у них ядерный шантаж победил прагматические подходы. "Росатом" стал заложником высшего руководства россии,

– отметила независимая экспертка по ядерной энергетике.

Кошарна о том, какие санкции могут повлиять на россию, чтобы отказаться от ядерного шантажа: смотрите видео

Риски на ЗАЭС растут

Она продолжила, что риск аварии на ЗАЭС растет. Это будет не ядерная авария, но с радиационными последствиями. Персонал станции уезжает из Энергодара, потому что жить там невозможно. Некоторых россияне даже забирали в свои застенки. В настоящее время на ЗАЭС осталась половина персонала. Станция хоть и питается энергосистемой Украины, она не работает.

"Например, в пожарной части ЗАЭС из 150 человек осталось 80. В управлении аварийной готовности и кризисного реагирования уехали 300 человек. То есть, из 11 тысяч человек, в настоящее время осталось около 6 тысяч", — подчеркнула Кошарная.

Это новый вызов

Независимая экспертка по ядерной энергетике добавила, что любая авария на станции – это новый вызов. Каждый по инструкции знает, что делать на своем месте. Однако недостаток персонала – это то, что будет впервые.

При аварийной ситуации обычно идет координация всех служб: ГСЧС, СБУ, МВД. В Энергодаре их уже фактически нет,

– подытожила она.

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