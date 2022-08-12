россияне могут повторить подвиг неандертальцев, – Карась о ситуации на ЗАЭС

россияне не решатся взорвать Запорожскую атомную электростанцию. Риск, что там может произойти ядерная катастрофа, – практически нулевой.

Такое мнение о ситуации на ЗАЭС 24 каналу высказал военный и общественный активист Евгений Карась. Он иронизирует, что россиян почему-то действительно тянет к радиации.

К теме США должны непублично предупредить путина, что из-за ЗАЭС его могут ликвидировать, – Яковенко

Возможно, все из-за одной из теорий эволюции – когда неандертальцы начали жить в гранитных пещерах, где было повышенное радиационное излучение, которое помогло им быстрее эволюционировать. Вполне реально, что именно так россияне пытаются повысить свой цивилизационный уровень.

россияне может хотят повторить подвиг неандертальцев. Они теперь поняли свой культурный и цивилизационный уровень, – шутит Карась.

Сомнительно, что они рискнут что-то там взорвать

По словам Карася, брать в заложники атомную электростанцию – это очень странно. Ведь победоносная армия, которой оккупанты себя считают, никогда не будет брать никого в заложники. Это метод террористов. Кроме того, такой шантаж в очередной раз доказывает Западу, что "этих дикарей нужно кончать".

Карась отмечает, что оккупанты достаточно осторожно действуют на этой войне. К примеру, у них множество проблем с личным составом, а они до сих пор не объявили мобилизацию; часто демонстрируют так называемые "жесты доброй воли".

По мнению военного, россияне хотят поскорее выйти из этой войны и максимально увеличивают себе точки для отступления. А ядерный шантаж – еще один способ "нагнать понты", чтобы Украина скорее согласилась пойти на мирное соглашение, якобы чтобы не было еще больших проблем.

Я оцениваю возможность ядерного взрыва как почти нулевую. Все может быть по неосторожности, если какой-нибудь идиот там напьется и что-то сделает. Но чтобы у них был целенаправленный план что-нибудь взорвать – я в это не верю. Это ведь полностью перечеркивает их стратегию. Они хотят "отпетлять" от войны, а не повышать ставки,

– считает Карась.

Карась о ситуации на Запорожской АЭС и понтах россиян: смотрите видео

Ситуация на Запорожской АЭС: что происходит