Таку думку про ситуацію на ЗАЕС 24 каналу висловив військовий та громадський активіст Євген Карась. Він іронізує, що росіян чомусь дійсно тягне до радіації.

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Можливо, все через одну з теорій еволюції – коли неандертальці почали жити в гранітних печерах, де було підвищене випромінювання радіації, яке допомогло їм швидше еволюціонувати. Цілком реально, що саме так росіяни намагаються підвищити свій цивілізаційний рівень.

росіяни може хочуть повторити подвиг неандертальців. Вони тепер зрозуміли свій культурний та цивілізаційний рівень, – жартує Карась.

Сумнівно, що вони ризикнуть щось там підірвати

За словами Карася, брати в заручники атомну електростанцію – це дуже дивно. Адже переможна армія, якою окупанти себе вважають, ніколи не братиме нікого в заручники. Це – метод терористів. Крім того, такий шантаж в черговий раз доводить Заходу, що "цих дікарєй треба кінчати".

Карась наголошує, що окупанти досить обережно діють на цій війні. До прикладу, в них безліч проблем з особовим складом, а вони досі не оголосили мобілізацію; часто демонструють так звані "жести доброї волі".

На думку військового, росіяни хочуть якнайшвидше вийти з цієї війни і максимально збільшують собі точки для відступу. А ядерний шантаж – ще один спосіб "нагнати понти", щоб Україна швидше погодилася піти на мирну угоду, нібито щоб не було ще більших проблем.

Я оцінюю можливість ядерного вибуху як майже нульову. Все може бути з необережності, якщо який ідіот там нап'ється і щось зробить. Але щоб в них був цілеспрямований план щось підірвати – я в це не вірю. Адже це повністю перекреслює їхню стратегію. Вони хочуть "відпетляти" від війни, а не справді підвищувати ставки, – вважає Карась.

Карась про ситуацію на Запорізькій АЕС та понти росіян: дивіться відео

Ситуація на Запорізькій АЕС: що відбувається