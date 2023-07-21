Оккупанты завезли на ЗАЭС работников из 6 российских атомных станций, – ЦНС
Источник:Центр национального сопротивления
Российские оккупанты продолжают творить беспорядок на Запорожской АЭС. Захватчики уже начали туда свозить работников "Росэнергоатома".
На станцию свозят работники АЭС, расположенных в европейской части России. Это связано с нежеланием рабочих ЗАЭС идти на сотрудничество с террористами.
Важно Оккупанты хотят перевести энергоблок №4 ЗАЭС в режим "горячего останова", – "Энергоатом"
Оккупанты завезли на ЗАЭС работников с российских атомных станций
Как стало известно, в связи с нежеланием работников Запорожской АЭС идти на сотрудничество с оккупантами, россияне решили завезти туда работников "Росэнергоатома".
Речь идет о работниках АЭС, расположенных в европейской части России. В частности, это могут быть специалисты из Балаковской, Калининской, Курской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных электростанций.
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Откуда завезли работников российских атомных станций / Карта
Какая ситуация на Запорожской АЭС: последние новости
- Российские захватчики готовят очередную провокацию на захваченной Запорожской АЭС. Так, компания "Энергоатом" отметила, что оккупанты хотят перевести четвертый энергоблок в режим "горячей остановки".
- Также существует вероятность, что российские захватчики в ближайшее время планируют организовать очередную вооруженную провокацию на территории Запорожской АЭС. Для этого среди личного состава окупантов распространяется информация о якобы подготовке штурма ЗАЭС.
- В Минэнерго предупредили о коварстве российских захватчиков, временно оккупировавших Запорожскую АЭС. Станция может быть опасна даже после деоккупации.
- Недавно главный государственный санитарный врач и заместитель председателя Минздрава Игорь Кузин заявил, что в самом опасном сценарии, который может случиться на Запорожской АЭС из-за террористического акта окупантов – это выброс радиоактивного йода из работающего реактора.