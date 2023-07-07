Есть свой объект: Ким рассказал, как Николаевская область готовится к возможному теракту на ЗАЭС

В Николаевской области готовы к двум сценариям в случае теракта на Запорожской АЭС: область попадет или не попадет в зону опасности. Кроме того, на территории области есть Южноукраинская АЭС, планы возможных угроз относительно нее также проработали.

Об этом 24 Каналу сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, в Николаевской области развернули пункты, чтобы принимать людей в случае подрыва ЗАЭС.

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Отработаны все возможные сценарии

Виталий Ким отметил, что от края Николаевской области до Запорожской АЭС около 100 километров. 29 – 30 июня область была вовлечена в масштабные учения по ЗАЭС и к отработкае возможных сценариев, маршрутов, что делать в случае теракта.

У нас есть развернутые пункты, где мы можем принять людей. Если будет критическая ситуация, мы всех примем, используем свой потенциал, если нужно – отправим дальше,

– подчеркнул он.

Глава Николаевской ОВА заверил, что ситуация стабильная, критического сценария не будет, однако область готова к любому развитию событий.

Ким о готовности Николаевской области: смотрите видео

Оборона Южноукраинской АЭС

СБУ разоблачила немало попыток российских оккупантов разведать данные об обороне Южноукраинской АЭС. Как объяснил Ким, везде есть люди, которые соглашаются сотрудничать с российскими оккупантами, но украинские структуры противодействуют всем попыткам врага.

Враг пытается добраться до всей критической инфраструктуры. Николаевская СБУ и силовые структуры отрабатывают это уже полтора года. Поэтому определенные инструменты, механизмы у нас существуют, которые позволяют оперативно противодействовать врагу,

– подчеркнул чиновник.

Россия угрожает терактом на ЗАЭС: последние новости

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что напряжение вокруг Запорожской АЭС сохраняется, однако украинские власти контролируют ситуацию.

Глава Энергоатома Петр Котин сообщил, что после того, как ночью 4 июля было потеряно питание ЗАЭС, станция перешла в режим частичного блекаута до тех пор, пока все энергоблоки не заживили от резервной линии.

Эксперты Американского ядерного общества рассмотрели самые плохие сценарии подрыва Запорожской АЭС. Они отметили, что даже при самом худшем сценарии опасности для гражданского населения не будет.

Советы Минздрава относительно эвакуации из зоны радиационной аварии / Инфографика 24 Канала