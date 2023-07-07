Про це 24 Каналу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, у Миколаївській області розгорнули пункти, щоб приймати людей у випадку підриву ЗАЕС.

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Відпрацьовано усі можливі сценарії

Віталій Кім зазначив, що від краю Миколаївської області до Запорізької АЕС приблизно 100 кілометрів. 29 – 30 червня область була залучена до масштабних навчань щодо ЗАЕС та відпрацювання можливих сценаріїв, маршрутів, що робити у випадку теракту.

У нас є розгорнуті пункти, де ми можемо прийняти людей. Якщо буде критична ситуація, ми всіх приймемо, використаємо свій потенціал, якщо потрібно – відправимо далі,

– підкреслив він.

Очільник Миколаївської ОВА запевнив, що ситуація стабільна, критичного сценарію не буде, однак область готова до будь-якого розвитку подій.

Кім про готовність Миколаївської області: дивіться відео

Оборона Південноукраїнської АЕС

СБУ викрила чимало спроб російських окупантів розвідати дані про оборону Південноукраїнської АЕС. Як пояснив Кім, скрізь є люди, які погоджуються співпрацювати з російськими окупантами, але українські структури протидіють усім спробам ворога.

Ворог намагається дістатися до всієї критичної інфраструктури. Миколаївська СБУ та силові структури відпрацьовують це вже півтора року. Тому певні інструменти, механізми у нас існують, які дозволяють оперативно протидіяти ворогу,

– наголосив посадовець.

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Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що напруження навколо Запорізької АЕС зберігається, однак українська влада контролює ситуацію.

Голова Енергоатома Петро Котін повідомив, що після того, як уночі 4 липня було втрачено живлення ЗАЕС, станція перейшла у режим часткового блекауту до тих пір, поки всі енергоблоки не заживили від резервної лінії.

Експерти Американського ядерного товариства розглянули найгірші сценарії підриву Запорізької АЕС. Вони зазначили, що навіть за найгіршого сценарію небезпеки для цивільного населення не буде.

Поради МОЗ щодо евакуації з зони радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу