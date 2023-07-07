Про це 24 Каналу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, у Миколаївській області розгорнули пункти, щоб приймати людей у випадку підриву ЗАЕС.
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Відпрацьовано усі можливі сценарії
Віталій Кім зазначив, що від краю Миколаївської області до Запорізької АЕС приблизно 100 кілометрів. 29 – 30 червня область була залучена до масштабних навчань щодо ЗАЕС та відпрацювання можливих сценаріїв, маршрутів, що робити у випадку теракту.
У нас є розгорнуті пункти, де ми можемо прийняти людей. Якщо буде критична ситуація, ми всіх приймемо, використаємо свій потенціал, якщо потрібно – відправимо далі,
– підкреслив він.
Очільник Миколаївської ОВА запевнив, що ситуація стабільна, критичного сценарію не буде, однак область готова до будь-якого розвитку подій.
Кім про готовність Миколаївської області: дивіться відео
Оборона Південноукраїнської АЕС
СБУ викрила чимало спроб російських окупантів розвідати дані про оборону Південноукраїнської АЕС. Як пояснив Кім, скрізь є люди, які погоджуються співпрацювати з російськими окупантами, але українські структури протидіють усім спробам ворога.
Ворог намагається дістатися до всієї критичної інфраструктури. Миколаївська СБУ та силові структури відпрацьовують це вже півтора року. Тому певні інструменти, механізми у нас існують, які дозволяють оперативно протидіяти ворогу,
– наголосив посадовець.
Росія погрожує терактом на ЗАЕС: останні новини
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Поради МОЗ щодо евакуації з зони радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу