"Сложная и переломная неделя": в облсовете рассказали, как изменилась ситуация на Запорожье

Россияне ежедневно наносят десятки ударов по прифронтовым регионам. Таким образом, страна-агрессор пытается остановить украинское наступление, однако Вооруженные Силы продолжают уничтожать врагов и продвигаться вперед.

В эфире 24 Канала депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал, как часто на этой неделе россияне обстреливали Запорожье и область.

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"Эта неделя была достаточно сложной и переломной. Приблизительно три недели назад россияне начали свое так называемое контрнаступление, пытаясь отразить позиции освобожденные Вооруженными Силами Украины", – сказал депутат Запорожского областного совета.

Как россияне пытаются остановить украинское наступление: смотрите видео

Ситуация выровнялась

По мнению Ашурбекова, на прошлой неделе на Запорожской линии фронта ситуация выровнялась. Наши военные перешли к наступательным действиям и продолжают достигать тактических успехов на Мелитопольском направлении.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Несмотря на изменение тактики и перехода в оборону, оккупанты пытаются увеличивать интенсивность обстрелов прифронтовых общин и областного центра.

На прошлой неделе россияне ежедневно совершали более 100 обстрелов по прифронтовым общинам. В результате российских атак в Запорожской области разрушается преимущественно гражданская инфраструктура, в частности частные домовладения, объекты образовательной и медицинской инфраструктуры,

– отметил депутат Запорожского областного совета.

По его словам, россияне бьют по прифронтовым общинам для того, чтобы уменьшить наступательный потенциал ВСУ и помешать базированию украинских военных. Однако обычно оккупанты попадают в гражданские объекты.

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