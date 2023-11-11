В ефірі 24 Каналу депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів, як часто цього тижня росіяни обстрілювали Запоріжжя та область.

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"Цей тиждень був достатньо складний і переломний. Приблизно три тижні тому росіяни почали свій так званий контрнаступ, намагаючись відбити позиції звільнені Збройними Силами України", – сказав депутат Запорізької обласної ради.

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Ситуація вирівнялася

На думку Ашурбекова, впродовж минулого тижня на Запорізькій лінії фронту ситуація вирівнялася. Наші військові перейшли до наступальних дій та продовжують здобувати тактичних успіхів на Мелітопольському напрямку.

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Попри зміну тактики та переходу в оборону, окупанти намагаються збільшувати інтенсивність обстрілів прифронтових громад й обласного центру.

Минулого тижня росіяни щоденно здійснювали понад 100 обстрілів по прифронтових громадах. Внаслідок російських атак в Запорізькій області руйнується переважно цивільна інфраструктура, зокрема приватні домоволодіння, об'єкти освітньої та медичної інфраструктури,

– зазначив депутат Запорізької обласної ради.

За його словами, росіяни б'ють по прифронтових громадах для того, щоб зменшити наступальний потенціал ЗСУ та завадити базуванню українських військових. Проте зазвичай окупанти влучають в цивільні об'єкти.

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