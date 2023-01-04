В Запорожье артиллерия ударила по оккупантам, что на 10 КамАЗах выехали на шашлык, – боец ВСУ
3 января украинские артиллеристы ударили по оккупантам в Запорожье. Мощный "хлопок" накрыл россиян во время отдыха на природе.
Инцидент произошел в поселке Бильмак. Об этом 24 канала сообщил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
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10 КамАЗов выехали в район водонапорной башни и устроили там пикничек с водочкой. Все как должно быть. Разведка ССО подразделения "Бандерлоги" их там обнаружила, передала артиллерии координаты, она отработала,
– рассказал Сазонов.
Подобные сюрпризы случаются с захватчиками каждый день. Именно поэтому россияне нередко делают "жесты доброй воли" из Запорожья. "Они самостоятельно покидают населенные пункты и места дислокации, ведь там их накрывает наша артиллерия. Им приходится уходить", – заметил военный.
Потери врага: последние новости
- "Вторая армия мира" продолжает нести сокрушительные потери в Украине. Так, за последние сутки наши воины ликвидировали 720 оккупантов. По состоянию на 4 января ВСУ отправили на "концерт Кобзона" уже 108 910 солдат.
- Украинская армия полностью уничтожила вражеский состав боекомплектов россиян в Олешках, что в Херсонской области. Известно, что оккупанты подвозили туда боеприпасы и оружие из глубины левобережной части Херсонщины для атак непосредственно Херсона.
- Больницы в оккупированном Луганске переполнены ранеными российскими военными. В частности, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы лечатся более 100 наемников ППК "Вагнер". Кроме того, в Генштабе подтвердили, что украинские военные атаковали Токмак в Запорожье, где оккупанты сосредотачивали живую силу и военную технику.
- Недавно стало известно о смерти Кирилла Романовского – ручного "журналиста" предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Недаром коллега пропагандиста Владимир Соловьев накануне рассказывал, что жизнь бренна, а смерть – лишь логический конец.
- В новогоднюю ночь украинские военные "поздравили" оккупантов с праздником. Так, они ударили по ПТУ в Макеевке Донецкой области, где находились российские оккупанты. Предварительно погибло от 300 до 600 военных.