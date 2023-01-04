В Запорожье артиллерия ударила по оккупантам, что на 10 КамАЗах выехали на шашлык, – боец ВСУ

3 января украинские артиллеристы ударили по оккупантам в Запорожье. Мощный "хлопок" накрыл россиян во время отдыха на природе.

Инцидент произошел в поселке Бильмак. Об этом 24 канала сообщил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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10 КамАЗов выехали в район водонапорной башни и устроили там пикничек с водочкой. Все как должно быть. Разведка ССО подразделения "Бандерлоги" их там обнаружила, передала артиллерии координаты, она отработала,

– рассказал Сазонов.

Подобные сюрпризы случаются с захватчиками каждый день. Именно поэтому россияне нередко делают "жесты доброй воли" из Запорожья. "Они самостоятельно покидают населенные пункты и места дислокации, ведь там их накрывает наша артиллерия. Им приходится уходить", – заметил военный.

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