Оккупанты активизировали атаки в направлении Угледара: как враг действует на Запорожье

Россия пытается усилить свои позиции на Запорожском направлении. Впрочем, в последнее время в Запорожскую область не прибывают новые вражеские подразделения.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лишенко. По его словам, Россия прекратила завоз новых войск в регион.

Читайте также Почему оккупанты штурмуют Угледар: в ISW рассказали о новом наступлении России

В то же время оккупанты пытаются перегруппировать свои силы на захваченной территории Запорожской области.

"Происходит определенная ротация российских войск. Но новые не приезжают", – сказал Лишенко.

Где российские военные живут в Запорожской области

Как рассказал депутат Запорожского облсовета, руководство оккупационных войск пытается размещать российских военных в Запорожской области в разных местах.

Оккупанты выбирают территории баз отдыха или школ, куда, по их мнению, не достают HIMARS. Речь идет прежде всего о Мелитопольском и Бердянском районах.

Ближе к линии столкновения россияне расселяются во всех пустующих домах и дачах, откуда люди либо уехали, либо где временно не проживают. Когда россияне заезжают в какую-нибудь квартиру или дом, оттуда сразу исчезают все ценные вещи.

Россияне активизировали атаки на границе Запорожской и Донецкой областей

Российские захватчики возобновили наступательные атаки в районе Угледара. Также россияне предприняли небольшие попытки штурмов в Запорожской области.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что локализованные атаки на Угледар и населенные пункты Донецкой и Запорожской областей, вероятно, преследуют цель рассредоточить ВСУ и создать условия для наступления России на западе Луганской области. По словам Лишенко, такой вариант вполне вероятен.

Запорожье – это важная стратегическая точка для России. Если оккупанты будут пытаться нанести здесь вред, это будет оттягивать на себя значительное количество сил ВСУ. Ведь на этих территориях есть около 20 тысяч российских военных, готовых начать атаку,

– сказал депутат Запорожского облсовета.

Впрочем, по его словам, в последнее время вражеские атаки на территориях ближе к Запорожью стихли. В то же время оккупанты активизировались на административной границе Запорожской и Донецкой областей.

"Россияне двигаются в направлении возможного окружения Угледара. Именно в том направлении по Запорожской области идет основная линия атак врага", – сообщил Лишенко.

Оккупанты хотят окружить Угледар

Он считает, что на примере Бахмута в Донецкой области оккупанты поняли, что не способны брать штурмом большие города.

"Угледар – город примерно такого же размера, как Бахмут. Они понимают, что штурмом его не возьмут, поэтому пытаются оцепить город", – сказал депутат Запорожского облсовета.

Лишенко добавил, что для этого как раз нужно обходить через села, расположенные на границе Запорожской и Донецкой области, где и усилились российские атаки.

Что происходит в Запорожской области: главное