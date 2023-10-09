Минус склад боеприпасов и база врага: вблизи Токмака отработал мощный "хлопок"

На оккупированных территориях Юга Украины продолжают звучать "хлопки". В частности, 8 октября в захваченной врагом Запорожской области было громко.

Об этом 24 Каналу рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров, отметив, что 8 октября возле Токмака украинские силы нанесли значительные потери оккупантам.

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Враг увеличивает ресурсы

Так, рядом с Токмаком 8 октября были ликвидированы хранящиеся на одном из железнодорожных узлов боеприпасы. Там враг копил запасы, чтобы оперативно доставлять их на Запорожскую линию фронта.

Украинские силы ликвидируют вражескую технику на Запорожском направлении / Видео из телеграма Ивана Федорова

Вчера была также ликвидирована база оккупантов в поселке Червоногорка вблизи Токмака.

В то же время оккупанты продолжают доставлять новую военную мощь и личный состав. Сейчас происходит усиленный трафик из оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска, а затем на Запорожскую линию фронта,

– отметил городской глава Мелитополя.

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Кроме того, враг увеличивает свои ресурсы в поселке Мелекино вблизи Мариуполя. А также пытается сконцентрировать свои силы на побережье Азовского моря и Молочного лимана.

"Несмотря на усиление ликвидации врага со стороны Сил обороны, он пытается подвозить новые группировки, чтобы компенсировать свои постоянные потери на фронте", – подчеркнул Иван Федоров.

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"Хлопки" прозвучали также во временно оккупированном Крыму