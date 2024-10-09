Военный обозреватель спрогнозировал, как оккупанты будут действовать на Запорожье после оккупации Угледара

Украинские защитники 2 октября вышли из Угледара. На Запорожском направлении могут быть штурмовые действия. Сейчас цель врага – создать дополнительное давление на бывший Времовский выступ или Бердянское направление.

Речь идет о населенных пунктах вблизи реки Мокрые Ялы – Старомайорское и Урожайное. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.

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Цель – создать дополнительное давление

Денис Попович отметил, что на Запорожском направлении прогнозируют штурмовые действия. Было официальное заявление, что оккупанты будут пытаться взять под контроль логистические линии, которые ведут к Угледарскому направлению. ВСУ перебрасывали туда подкрепление, чтобы далеко не отступать.

Очевидно, их цель – создать дополнительное давление. Если мы говорим о бывшем Времовском выступе или Бердянском направлении, это населенные пункты вблизи реки Мокрые Ялы. Это Старомайорское, Урожайное. Создать дополнительное давление на Угледарское направление, поскольку оно расположено вблизи, от Угледара там недалеко,

– предположил он.

Также, вероятно, россияне будут пытаться срезать Роботинский плацдарм. Угрозы непосредственно для Запорожья сегодня нет. Очевидно, в долгосрочной перспективе она не появится.

"Хотя из-за потери Угледара, очевидно, улучшится логистика, враг сможет перебрасывать туда подкрепления. Если он спланирует в следующем году наступление на Южном фронте, ему будет удобно это сделать. Подкрепление перебрасывается. Пока что там концентрация увеличивается постоянно", – добавил военный обозреватель.

Напомним, 2 октября Силы обороны получили официальный приказ выйти из Угледара из-за угрозы окружения, чтобы сохранить личный состав и боевую технику, а также чтобы занять позиции для ведения дальнейших действий. Командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, полковник Александр Охрименко рассказал, что после 27 сентября обстановка, в которой наши бойцы выполняли боевые задачи, была очень напряженной, особенно на флангах. Это не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар.