18:13
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Ситуация тревожная", – Геращенко предположила, почему омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову

153 Читати новину українською
Геращенко считает, что недопуск к Сенцову может свидетельствовать об ухудшении состояния здоровья пленника
Геращенко считает, что недопуск к Сенцову может свидетельствовать об ухудшении состояния здоровья пленника / prm.ua

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сделала предположение, почему украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили на встречу с политзаключенным Кремля, украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Она считает, что это может свидетельствовать об ухудшении состояния здоровья узника.

Читайте также: Американский писатель Стивен Кинг призвал поддержать Сенцова

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Информация о недопуске украинской обмудсвумен Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову является более чем тревожной. Как и отказ начальника тюрьмы предоставить ему обновленные данные о реальном состоянии его здоровья. При этом Сенцову разрешили пару недель назад скайп-конференцию с "оппозиционеркой" Ксюшей Собчак и ее мамой (странный формат),
– заметила вице-спикер.

Геращенко подчеркнула, – то, что Сенцова прячут, может свидетельствовать о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

"Ни разу за эти 4 года, несмотря на все усилия украинской власти и дипломатов, к Олегу и Александру Кольченко не допустили консулов, МККК. Их не навещала и российская обмудсвумен", – добавила Ирина Геращенко.

Она также добавила, что если освобождение украинских политзаключенных не произойдет в ближайшее время, то нужно будет поднимать этот вопрос в ООН, на саммите Украина-ЕС и на всех международных площадках.

Напомним, 15 июня утром, Денисова прибыла в российский город Лабытнанги, где в колонии содержится Сенцов, чтобы встретиться с украинцем.
Однако в российской колонии отказались допустить Денисову на встречу с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.
Впоследствии Денисова рассказала, что начальник колонии заявил, что Сенцов – российский гражданин, и украинская сторона не имеет права встречаться с ним.
Позже российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверяла Денисову, что Сенцов прекратил голодовку, однако не поддержала просьбу предоставить посменную информацию об этом от самого режиссера.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ голодовка Украина – Россия заложники Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
сегодня, 18:01 Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
1718
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сегодня, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 962
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сегодня, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 98
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сегодня, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 994
Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов
сегодня, 14:01 Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов
Яніна Ткачук 188
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук