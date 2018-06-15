"Ситуация тревожная", – Геращенко предположила, почему омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сделала предположение, почему украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили на встречу с политзаключенным Кремля, украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Она считает, что это может свидетельствовать об ухудшении состояния здоровья узника.

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Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Информация о недопуске украинской обмудсвумен Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову является более чем тревожной. Как и отказ начальника тюрьмы предоставить ему обновленные данные о реальном состоянии его здоровья. При этом Сенцову разрешили пару недель назад скайп-конференцию с "оппозиционеркой" Ксюшей Собчак и ее мамой (странный формат),

– заметила вице-спикер.

Геращенко подчеркнула, – то, что Сенцова прячут, может свидетельствовать о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

"Ни разу за эти 4 года, несмотря на все усилия украинской власти и дипломатов, к Олегу и Александру Кольченко не допустили консулов, МККК. Их не навещала и российская обмудсвумен", – добавила Ирина Геращенко.

Она также добавила, что если освобождение украинских политзаключенных не произойдет в ближайшее время, то нужно будет поднимать этот вопрос в ООН, на саммите Украина-ЕС и на всех международных площадках.

Напомним, 15 июня утром, Денисова прибыла в российский город Лабытнанги, где в колонии содержится Сенцов, чтобы встретиться с украинцем.

Однако в российской колонии отказались допустить Денисову на встречу с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.

Впоследствии Денисова рассказала, что начальник колонии заявил, что Сенцов – российский гражданин, и украинская сторона не имеет права встречаться с ним.

Позже российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверяла Денисову, что Сенцов прекратил голодовку, однако не поддержала просьбу предоставить посменную информацию об этом от самого режиссера.