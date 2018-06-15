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"Ситуація – тривожна", – Геращенко припустила, чому омбудсмена Денісову не пустили до Сенцова

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Геращенко вважає, що недопуск до Сенцова може свідчити про погіршення стану здоров'я бранця
Геращенко вважає, що недопуск до Сенцова може свідчити про погіршення стану здоров'я бранця / prm.ua

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко зробила припущення, чому українського омбудсмена Людмилу Денісову не пустили на зустріч із політв'язнем Кремля, українським режисером Олегом Сенцовим.

Вона вважає, що це може свідчити про погіршення стану здоров'я бранця.

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Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

Інформація про недопуск української обмудсвумен Людмили Денісової до Олега Сенцова є більш, аніж тривожною. Як і відмова начальника тюрми надати їй оновлені дані про реальний стан його здоров'я. При цьому Сенцову дозволили пару тижнів тому скайп-конференцію з "опозиціонеркою" Ксюшей Собчак і її мамою (дивний формат),
– зауважила віце-спікер.

Геращенко наголосила, – те, що Сенцова ховають, може свідчити про серйозне погіршення стану його здоров'я.

"Жодного разу за ці 4 роки, попри всі зусилля української влади і дипломатів, до Олега і до Олександра Кольченка не допустили консулів, МКЧХ. Їх не провідувала і російська обмудсвумен", – додала Ірина Геращенко.

Вона також додала, що якщо звільнення українських політв'язнів не відбудеться найближчим часом, то потрібно буде піднімати це питання в в ООН, на саміті Україна-ЄС та на всіх міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, 15 червня вранці Денісова прибула до російського міста Лабитнангі, де в колонії утримується Сенцов, щоб зустрітися з українцем.
Проте у російській колонії відмовилися допустити Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.
Згодом Денісова розповіла, що начальник колонії заявив, що Сенцов – російський громадянин, і українська сторона не має права зустрічатися з ним.
Пізніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова запевняла Денісову, що Сенцов припинив голодування, проте не підтримала прохання надати позмінну інформацію про це від самого режисера.

Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія голодування Ірина Геращенко заручники
Джерело: 24 Канал
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