"Хлопок" на складе управления россиян, ночная атака "Шахедов": хронология 959 дня войны

Ночью на 9 октября российские войска снова атаковали украинские города "Шахедами". В Карачеве прогремели взрывы на складе ракетно-артиллерийского управления.

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