"Хлопок" на складе управления россиян, ночная атака "Шахедов": хронология 959 дня войны
Ночью на 9 октября российские войска снова атаковали украинские города "Шахедами". В Карачеве прогремели взрывы на складе ракетно-артиллерийского управления.
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В воздушном пространстве Киевской области этой ночью были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе велась боевая работа по сбиванию воздушных целей противника. Ударные беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с южного направления, после чего маневрировали над различными регионами. В Карачеве расположен 67 склад главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России. От города до границы с Украиной – примерно 150 километров. Губернатор Брянской области Александр Богомаз традиционно утверждает, что удалось сбить 12 беспилотников.
Ночью российские оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды" по территории Украины
В сети пишут об успешной атаке по складу ракетно-артиллерийского управления в Брянской области
В воздушном пространстве Киевской области этой ночью были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе велась боевая работа по сбиванию воздушных целей противника.
Ударные беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с южного направления, после чего маневрировали над различными регионами.
В Карачеве расположен 67 склад главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России. От города до границы с Украиной – примерно 150 километров.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз традиционно утверждает, что удалось сбить 12 беспилотников.