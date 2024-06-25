Может быть большая проблема, – полковник запаса оценил ситуацию возле Торецка

Россияне усилили наступательные действия в Донецкой области. Враг активно штурмует Восточное направление, в частности, сложная ситуация сейчас возле Торецка.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что противник, атакуя позиции Сил обороны, хочет организовать наступление на Торецк. Он объяснил, что россияне через Горловку пытаются выйти к трассе, которая ведет в город.

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Какая ситуация в Торецке

Торецк географически расположен на господствующей высоте, как и Часов Яр. Россияне пытаются продвинуться к этому городу, чтобы завоевать военное преимущество.

Какова ситуация для Торецка: смотрите на карте

Торецк в полуокружении. С севера российские войска пытаются прорваться в районе Клещеевки и Андреевки, а с юга и юго-запада в районе Очеретино пытаются выйти к трассе на Константиновку. Может возникнуть серьезная проблема у Торецкого гарнизона, если россияне пройдутся с севера и запада,

– сказал Роман Свитан.

Военный эксперт предположил, что это направление придется или усиливать, или выравнивать линию фронта в районе Часового Яра, Андреевки или Клещеевки. По его мнению, ВСУ могут осуществить один из этих маневров, чтобы помешать продолжать наступление на Торецк.

Враг продолжает атаковать возле Часового Яра: смотрите на карте

Для этого необходимо достаточное количество сил и средств. В ближайшее время станет известно, каким путем пойдет наше военное командование. Пока для Торецка значительной угрозы прорыва нет, но может возникнуть,

– отметил Свитан.