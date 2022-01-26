Сюрпризов не будет, – США показали Украине свой вариант ответа России на ее ультиматум
Источник:Госдеп США
Белый дом заверил, что США проинформировали Украину о содержании будущего ответа Кремлю о требованиях по "гарантиям безопасности". Говорят, сюрпризов не будет.
В Соединенных Штатах Америки уверены, что этот ответ никого не удивит – ни Европейский Союз, ни НАТО, ни Украину. Об этом говорил журналистам 25 января спикер Госдепа Нед Прайс.
На этом же брифинге Это ничто по сравнению с тем, что будет после нападения на Украину, – Госдеп об обвале рубля
Ответ США России не будет содержать сюрпризов
Спикер Госдепа США Нед Прайс рассказал журналистам во время ежедневного брифинга 25 января, что украинские власти проинформировали о содержании будущего ответа России. Речь идет о так называемых "письменных гарантиях", которые требует Кремль от Белого дома – о нерасширении НАТО, отказе брать туда Украину и тому подобном.
Свою реакцию администрация Джо Байдена якобы готова прислать в Москву уже на этой неделе. И позицию Украины Штаты в ней учли, как уверил Прайс.
Мы не только проинформировали и показали им (официальному Киеву, – 24 канал) предварительный вариант того, что будет в документе, но и спрашивали их реакцию, и также включили ее в наш отчет,
– заявил представитель Госдепа.
Что еще важно в комментариях Госдепа:
- Ответ США России не удивит ни Украину, ни ЕС, ни НАТО ("не будет никаких сюрпризов"). А так же не удивит он и Россию.
- Вопрос потенциального вступления Украины в НАТО в американском документе не затрагиваются ("это ответ только от США").
Важное об ультиматуме России по "гарантиям безопасности"
- Журналистка CNN сообщила, что НАТО готовит ответ России на требования "гарантий безопасности" параллельно со США.
- Между тем в США убеждены, что Россия не демонстрирует намерений к деэскалации ситуации вокруг Украины.
- В Украине же говорят, что своими ультиматумами Владимир Путин "загоняет себя в тупик".
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