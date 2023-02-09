"Джонсонюк на шабаше": Скабеева беситься из-за визита Зеленского в Великобританию

Российская пропагандистка Ольга Скабеева истерит в своих соцсетях из-за визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В то же время она кичится тем, что диктатор Владимир Путин наградил ученых России.

Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр отреагировала на сообщения пропагандистки. Также она потролила вдов окупантов, которые получили подержанные шубы

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Истерика Скабеевой

В своем телеграмм-канале пропагандистка возмущалась визитом Зеленского в Лондон, британским премьером Риши Сунаком, экс-лидерами Великобритании Борисом Джонсоном и Лиз Трасс.

К примеру, она опубликовала фото Бориса Джонсона по визиту Зеленского и прокомментировала его: "Джонсонюк также проник на шабаш", а о Лиз Трасс она написала: "Борец с Путиным (45-дневный премьер) пришла пожать руку Зеленскому".

Истерика Скабеевой / Скриншот по телеграммам-канала

Скабеева о Лиз Трасс / Скриншот по телеграмм-каналу

Соляр разнесла сообщение Скабеевой: смотрите видео

Все не такие, кроме Путина

Екатерина Соляр просмотрела телеграмм-канал Скабеевой, где она в каждом сообщении критиковала Зеленского и мировых лидеров, но не забыла похвалить Путина.

"Что несется у пропагандистов? Когда они увидели турне президента Украины в Европу, то, конечно, не могли это пропустить. Но интересный нюанс, как они на это все реагировали", – обратила внимание ведущая.

Перед истерическими сообщениями Скабеева не забыла похвалить диктатора Путина за то, что он вручил награды молодым ученым в области науки и инноваций.

Все в мире плохо. Все работают на то, чтобы уничтожить Россию. А Путин – молодец, вручил всем премии. Очень важная новость в наше время. Как же без премий в области науки и техники?

– сказала Соляр.

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