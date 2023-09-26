Скабеева пригласила в эфир польского эксперта, но что-то пошло не так

Российская пропаганда пыталась использовать ситуацию с экспортом украинского зерна для разжигания ненависти между Киевом и Варшавой. Враг не упускает никакой возможности, чтобы поссорить нас с союзниками и верными друзьями. Так, известная пропагандистка Скабеева не смогла сдержать эмоций разочарования после общения с польским экспертом.

Как Россия пыталась исказить конфликт

Сначала российская пропагандистская машина пыталась разогнать фейк, что Украина якобы внесла президента Польши Анджея Дуду в базу центра Миротворец.

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Впрочем, когда из этой провокации ничего не вышло, пропагандисты решили убедить в наличии "конфликта" между Украиной и Польшей хотя бы своих граждан. Для этого они начали рассказывать им сказки, что международная коалиция в поддержку Украины разваливается.

А чтобы их слова имели хотя какой-то вес, ведь и сами граждане страны-агрессора все меньше верят в нарративы кремлевского режима, пропагандистка Скабеева пригласила в эфир польского эксперта. Вероятно, он должен был рассказать, что Польша на фоне скандала сократит свою военную помощь ВСУ, однако "что-то пошло не так".

План Скабеевой провалился

Эксперт в эфире заявил, что "за последние полтора года Украина, с точки зрения польских интересов, добилась невероятного результата".

"Мы уже примерно год находимся не то что в реализации плана, а просто в воплощении мечты. Украина решила все наши стратегические проблемы. И в этом контексте нужно рассматривать все другие тактические мелочи. Конечно, никакой поддержки никто никогда не прекратит… Каждый день, когда Украина стирает силы России, увеличивает польскую роль в регионе", – заявил гость.

Конечно, своими словами он вызвал у Скабеевой нескрываемое разочарование, но она сквозь зубы процедила, что "благодарит за правду".

Что этому предшествовало