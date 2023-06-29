Пропаганда посыпалась: Скабеева признала в эфире, что ВСУ – сильные и мотивированные

Российские оккупанты понесут огромные потери как в личном составе, так и в технике. Они также терпят неудачи по нескольким направлениям, ведь ВСУ сейчас уверенно продвигаются вперед. Российская пропаганда пытается все это умалять. Однако на этот раз нервы сдали у самой Скабеевой.

Российская пропаганда, кажется, уже не выдерживает из-за неудачи россиян. Даже Ольга Скабеева резко ответила "военному эксперту", пытавшемуся отрицать эффективность ВСУ и западной техники. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Солдаты мотивированы"

Отследить проблемы россиян можно не только в сводках Генштаба, но и по тому, что говорят в так называемые "военные коры" и "военные эксперты". В частности, когда украинские военные преуспевают, их, конечно же, пытаются опровергнуть.

Кроме того, пропаганда умаляет эффективность техники, благодаря которой ВСУ и могут продвигаться на фронте. В частности, никак не оставят в России танки Leopard.

Так, на шоу Скабеевой один "военный эксперт" стал подвергать сомнению мощность этих танков. Вроде бы даже немецкие танки времен Второй мировой войны были лучше.

Я призываю вас с уважением относиться к нашей многомиллионной аудитории. Чтобы не складывалось впечатление по вашим "прогнозам", что вооруженные силы России надеются на то, что западная техника некачественная, все покажутся, а мы победим. Мы уже раз на это надеялись – результаты вы знаете сами,

– без энтузиазма сказала Скабеева.

Скабеева призвала всех в студии и не только "максимально трезво" оценивать ситуацию на фронте. Вероятно. Наконец-то понимая, что русская армия далеко не "вторая в мире". Вооруженные Силы Украины вовсе не стоит недооценивать.

"И солдаты у них мотивированы – это тоже нужно понимать", – грустно подытожила Скабеева.

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Тот же военный эксперт начал в конце концов рассказывать, что все-таки техника западного образца вроде бы ничего не может сделать и никак не поможет украинским военным во время контрнаступления.

Мол, слишком модернизированными есть даже обычные автомобили. А техника – и подавно, и это плохо.

"Да почему, если с гражданским автостроительством у них все получилось, должны быть проблемы с военным?", – удивленно спрашивает сама Скабеева.

"Да у них нет проблем", – отрицая самого себя, отвечает военный эксперт.

Совершенно стандартный диалог российской пропаганды. Недоэксперт и сам не понимает, есть ли какие-то проблемы с западной техникой или нет. А действительно помощь от наших партнеров помогает не только продвигаться и уничтожать оккупантов, но и сохраняет жизнь наших воинов.

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