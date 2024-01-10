Фирма сына Гринкевича заключила договоров на 210 миллионов бюджетных денег

Строительная фирма Гринкевичей, которая поставляла одежду Министерству обороны до 2023 года, была зарегистрирована в Житомире. За время своей деятельности она выиграла в Житомирской области около 20 тендеров на общую сумму 210 миллионов гривен.

Одной из фирм, принадлежащей семье и занимавшейся поставкой Минобороны, является ООО "Строительный альянс монтажпроект". Ее руководителем является сын скандального бизнесмена Игоря Гринкевича – Роман.

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Что известно о строительной фирме Гринкевичей

ООО "Строительный альянс монтажпроект", согласно данным Youcontrol , была основана в 2018 году Шариповой Розой Махмутивной. Первоначально фирма была зарегистрирована в Киеве, однако через несколько месяцев ее перерегистрировали в Житомире. В 2019 году руководителем фирмы стал Курнаков Илья Игоревич, в 2020 году руководителем и конечным бенефициаром стал Баранивский Николай Андреевич. Впоследствии в 2021 году фирмой руководил Гамоцкий Артем Анатольевич.

В 2023 году фирма сменила руководителя и конечного бенефициара. Им стал Гринкевич Роман Игоревич. В том же году ООО "Строительный альянс монтажпроект" изменило место своей регистрации из Житомира в Винницкую область.

Фирма имеет широкий список зарегистрированных видов деятельности, занимается строительными работами, а ее основным видом деятельности является "Оптовая торговля текстильными товарами". Впрочем, это было не всегда.

Вероятно, в 2023 году фирма сменила вид деятельности. В отчете на официальном сайте Счетной палаты от 24 октября 2023 указано, что зарегистрированный ООО "Строительный альянс монтажпроект" не предусматривает специализации по производству вещевого имущества. В то же время, основным видом деятельности является "строительство жилых и нежилых зданий".

Виды деятельности ООО "Строительный альянс монтажпроект" / Скриншот "Общественное Новости"

Более того, в отчете счетной палаты указано, что фирма вовремя не поставила вещевое имущество на 425 тысяч гривен по пяти договорам из Минобороны. Речь идет об одежде для украинских военных.

Отчет счетной платы / Скриншот "Общественное Новости"

В течение всего времени своей деятельности ООО "Строительный альянс монтажпроект" на государственных закупках заключали договоры более чем на 491 миллион гривен.

Участие фирмы в государственных тендерах / Скриншот "Общественное Новости"

Согласно данным Clarity Project, около 210 миллионов из этих денег – за закупки в Житомирской области.

Тендеры в Житомирской области

Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации был самым частым заказчиком фирмы. В течение 2019 – 2023 годов он заключил с ООО 18 договоров на общую сумму более 202 миллионов гривен.

В октябре 2020 года Житомирский областной краеведческий музей Житомирского областного совета заключил договор с фирмой Гринкевичей на текущий ремонт помещений и фасада Литературно-мемориального музея Леси Украинки за полтора миллиона гривен.

В том же году отдел культуры, национально-патриотического воспитания, молодежи и спорта Черняховской районной администрации Житомирской области заключил с фирмой договор на капитальный ремонт начального специализированного учебного заведения Черняховской музыкальной школы почти за 4 миллиона гривен.

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