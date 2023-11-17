Обливал пивом и матерился: в Киеве мужчина напал на женщину с ребенком, потому что те "за Украину"

В столице мужчина угрожал женщине и ее малолетней дочери, потому что те общались на украинском языке. Теперь нападающим займется полиция, в частности, его проверят на приверженность "русскому миру".

Конфликт произошел в Днепровском районе Киева. Там на детской площадке отдыхали мать с маленькой дочкой.

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Потому что "за Украину"

Женщина общалась со своим ребенком на государственном языке. Это очень не понравилось прохожему. Мужчина, вероятно, находившийся в нетрезвом состоянии, начал угрожать женщине, нецензурно высказываться в ее адрес, а затем облил ее пивом. Потерпевшая сняла на телефон своего обидчика и выложила видео в сеть.

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На видео во время мониторинга социальных сетей натолкнулись правоохранители и немедленно отреагировали. Менее чем через час мужчину разыскали по месту жительства и составили в отношении него административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Неадекватным прохожим оказался 36-летний житель Винницкой области. Ему грозит штраф до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо общественные работы сроком до шестидесяти часов, либо исправительные работы сроком до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, либо до пятнадцати суток административного ареста.

Сейчас нарушителя проверяют на приверженность стране-агрессорке.

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