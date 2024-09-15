Скандал есть: почему Шойгу попал в немилость Путина

Отношения российского диктатора Владимира Путина и бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, который сейчас занимает должность секретаря совбеза, вероятно ухудшились. Причиной могли стать недавние заявления Шойгу.

В Кремле есть группа людей, которая хочет, чтобы война с Украиной была заморожена по линии фронта и Китай сейчас активно поддерживает эту группу. Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, озвучив, что сейчас на передний план активно вышел Шойгу, его высказывания в какой-то мере резонируют с этой группой людей.

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В Кремле разноголосица вокруг российско-украинской войны

Клочок обратил внимание на скандальное заявление Шойгу о том, что ранее якобы были достигнуты договоренности между Россией и Украиной при посредничестве Турции, чтобы Путин не бил по энергетическим объектам. Но после Курской операции, мол, все "посыпалось". Это заявление опроверг пресс-секретарь российского диктатора Песков и представительница МИД России Захарова. Это, со слов Клочко, указывает на разноголосицу в Кремле.

Эксперт отметил, что позиция Шойгу вокруг российско-украинской войны сейчас довольно интересная, потому что он сделал заявление из Санкт-Петербурга о китайско-бразильском мирном плане, который для радикального круга Путина неприемлем.

Потому что Путин говорит о необходимости достижения целей "сво" на данном этапе, которые заключаются в захвате всей территории Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областей. А Китай предлагает замораживание войны по линии фронта.

После скандальных заявлений Шойгу я не думал, что он так быстро появится в кругу рядом с Путиным, хотя его "ручкание" (приветствие) в Санкт-Петербурге с ним было очень показательным и коротким. Шойгу попал в немилость Путина. Скандал есть, этого отрицать я не могу. Он очевиден. Просто сейчас Путин или тот, кто выполняет его роль, позиционирует себя довольно осторожно,

– считает Клочок.

Эксперт отметил, что стоит принимать во внимание фактор Северной Кореи. Он выразил сомнение, что передача северокорейского оружия в Россию была согласована с Китаем. Ким Чен Ын сейчас демонстрирует свою способность и силу, а Кремль в этом помогает, поддерживая также и Иран.

Надеюсь, что Запад найдет инструменты давления на Китай, они есть. Ведь он очень зависим от внешнеэкономических связей. Китай не сможет изолироваться, как Россия, потому что имеет огромное количество населения, которое надо кормить,

– подытожил Клочок.

Обратите внимание! Политтехнолог Михаил Шейтельман высказал мнение, что Шойгу принадлежит к путинскому лагерю и озвучивает в публичном пространстве месседжи российского диктатора. Однако, на его взгляд, заявления Шойгу также противоречат другим высказываниям российских политиков. Он считает, что Курская операция, которую начали СОУ, привела к расколу в российских элитах.