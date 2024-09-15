В Кремлі є група людей, яка хоче, аби війна з Україною була заморожена по лінії фронту, і Китай зараз активно підтримує цю групу. Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що нині на передній план активно вийшов Шойгу, його висловлювання дещо резонують з цією групою людей.

Дивіться також Пекін буде незадоволений: що може вбити клин між Китаєм і Росією

В Кремлі різноголосся довкола російсько-української війни

Клочок звернув увагу на скандальну заяву Шойгу про те, що раніше нібито були досягнуті домовленості між Росією й Україною за посередництва Туреччини, аби Путін не бив по енергетичних об'єктах. Але після Курської операції, мовляв, все "посипалось". Цю заяву спростував прессекретар російського диктатора Пєсков та представниця МЗС Росії Захарова. Це, зі слів Клочка, вказує на різноголосся в Кремлі.

Експерт зазначив, що позиція Шойгу довкола російсько-української війни нині доволі цікава, бо він зробив заяву із Санкт-Петербурга про китайсько-бразильський мирний план, який для радикального кола Путіна неприйнятний.

Тому що Путін говорить про необхідність досягнення цілей "сво" на цьому етапі, які полягають у захопленні всієї території Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей. А Китай пропонує замороження війни по лінії фронту.

Після скандальних заяв Шойгу я не думав, що він так швидко з'явиться в колі поряд з Путіним, хоча його "ручкання" (вітання) у Санкт-Петербурзі з ним було дуже показовим і коротким. Шойгу потрапив у немилість Путіна. Скандал є, цього заперечувати я не можу. Він очевидний. Просто зараз Путін чи той, хто виконує його роль, позиціює себе доволі обережно,

– вважає Клочок.

Експерт зауважив, що варто брати до уваги фактор Північної Кореї. Він висловив сумнів, що передача північнокорейської зброї в Росію була погоджена з Китаєм. Кім Чен Ин зараз демонструє свою спроможність й силу, а Кремль в цьому допомагає, підтримуючи також й Іран.

Сподіваюся, що Захід знайде інструменти тиску на Китай, вони є. Адже він дуже залежний від зовнішньоекономічних зв'язків. Китай не зможе ізолюватися, як Росія, бо має величезну кількість населення, яке треба годувати,

– підсумував Клочок.

Зверніть увагу! Політтехнолог Михайло Шейтельман висловив думку, що Шойгу належить до путінського осередку та озвучує у публічному просторі меседжі російського диктатора. Однак, на його погляд, заяви Шойгу також суперечать іншим висловлюванням російських політиків. Він вважає, що Курська операція, яку розпочали СОУ, призвела до розколу в російських елітах.