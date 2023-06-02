Экснардеп Чорновил обидел председателя медслужбы "Волков Да Винчи" Михайлову: военная ответила

Бывший народный депутат Тарас Чорновил попал в громкий скандал. Он раскритиковал руководительницу медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алину Михайлову, назвав ее "пидолигархической шмарой".

Несмотря на это, военнослужащая не стала молчать, зато сказала, что Чорновил "не достоин фамилии, наследства и памяти своего отца". Какова была причина перепалки и почему это все вылилось в сеть, разбирался. 24 Канал.

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Чорновил обидел Михайлову в социальных сетях

Сын выдающегося украинского деятеля Вячеслава Чорновила – Тарас Чорновил 29 мая опубликовал пост в своем телеграм-канале с фрагментом интервью Алины Михайловой украинской журналистке Янине Соколовой. В своем посту экснардеп возмутился, что якобы "зелено-ватных марзот" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать.



Чорновил обидел Михайлову в своем телеграм-канале / Фото Главреда

Далее Чорновил перешел на личности, назвав военнослужащую "шмарой", и стал жаловаться, что даже в те каналы, которые не попали в национальный марафон, приглашают "зеленых" людей.

Впоследствии этот пост вызвал яростную критику среди украинцев, которые начали упрекать бывшего народного избранника и обвинять его в предвзятости. Из-за такой порции хейта 31 мая Чорновил удалил старый пост и опубликовал новый, где начал оправдываться, что его не так поняли, что он не обижал Михайлову, несмотря на свое негативное отношение к ней. В общем, обвинил всех, кроме себя.



Чорновил попытался оправдаться за свой пост с оскорблением военной Волков Да Винчи / Скриншот 24 Канала

Несмотря на это, экснардеп не забыл в очередной раз обозвать украинские власти, вспомнить, что его "атаковали в сети боты" и обвинить в предвзятости украинскую журналистику.

Что ответила Михайлова на упреки Чорновила

Несколько дней военнослужащая не комментировала скандальные посты Тараса Чорновила. Однако уже 1 июня все же изложила пост в своем телеграм-канале, где также "прошлась" по бывшему народному депутату.

Она назвала его "позором своего отца", "разделяющей украинцев гнилью", а также "руснявой шмарой". Михайлова также напомнила его прошлое в "Партии Регионов" и сказала, что в следующий раз он будет отвечать за свои слова "на камеру, лично".



Михайлова ответила на оскорбительные слова Чорновила / Скриншот 24 Канала

Напоследок военнослужащая напомнила, что 1 июня у Черновола день рождения, поэтому пожелала ему "набираться ума и держать язык за зубами".

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