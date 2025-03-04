"Замечательная телепередача": Вэнс объяснил свое поведение во время ссоры с Зеленским

Вице-президент США сыграл немалую роль во время спора в Овальном кабинете. Он набросился на Зеленского вместе с Трампом и консервативными журналистами, которые были в зале.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News. Интересно, что Трамп якобы не ожидал такого поведения от Вэнса. По крайней мере, некоторые СМИ указали, что президент был удивлен.

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Как Вэнс объяснил свое поведение во время встречи с Зеленским

Интервью было записано еще до появления информации об остановке помощи от США. Это первые публичные комментарии Вэнса после скандала в Белом доме.

Все действительно пошло не туда, когда что-то в моем ответе разозлило Зеленского. Поэтому он набросился на меня, и, конечно, я ответил ему тем же. Но то, что я сначала пытался делать, – это немного разрядить обстановку,

– объяснил он.

По мнению Вэнса, Трамп пытался быть дипломатичным, в отличие от украинского президента. Но в целом он назвал схватку Зеленского с Трампом "замечательной телепередачей".

"Зеленский продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и их президента. Это настоящий срыв, который, по моему мнению, Зеленский еще не почувствовал", – сказал Вэнс.

Впрочем, вице-президент считает: если Зеленский "серьезно займется деталями", то Америка будет готова снова говорить.

"Я думаю, что если бы он позвонил и имел серьезное предложение относительно того, как он собирается участвовать в процессе... Послушайте, есть детали, которые действительно имеют значение, над которыми мы уже работаем с россиянами. Мы говорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно серьезно приобщиться к обсуждению деталей", – сказал он.

Таким образом, Джей Ди Вэнс убежден, что Зеленский все же заключит мирное соглашение с россиянами.